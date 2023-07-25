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AH股新聞

25/07/2023 10:19

【聚焦數據】廣州上半年ＧＤＰ增４﹒７％，工業增加值降０﹒９％

　　《經濟通通訊社２５日專訊》廣州市統計局公布，２０２３年上半年，廣州市地區生產總值
（ＧＤＰ）為１４１３０﹒６９億元（人民幣．下同），同比增長４﹒７％，低於全國上半年
ＧＤＰ同比增長５﹒５％。其中，第一產業增加值１２８﹒６４億元，增長１﹒７％；第二產業
增加值３６８７﹒１億元，增長１﹒７％；第三產業增加值１０３１４﹒９５億元，增長
５﹒８％。
　　廣州市統計局表示，上半年，在穩增長政策支持、文旅商業需求釋放、新動能成長壯大的共
同作用下，廣州經濟穩步恢復，經濟活力顯著增強，經濟運行逐月向好。
　
＊工業增加值降０﹒９％，房地產開發投資降４﹒８％＊
　
　　上半年，廣州規模以上工業增加值同比下降０﹒９％，降幅比一季度收窄４﹒９個百分點。
汽車製造業、電子產品製造業承壓恢復，實現增加值分別下降２﹒８％和４﹒４％，降幅比一季
度分別收窄９﹒２個和４﹒５個百分點。新能源汽車加快產出，實現產量增長１﹒１倍；充電樁
產能快速擴容，實現產量增長２１﹒３％。
　　拉動經濟增長的「三頭馬車」－－消費、投資、出口方面，上半年，全市社會消費品零售總
額５５７７﹒８３億元，同比增長８﹒７％，增速比一季度提高３﹒２個百分點。其中新能源汽
車實現零售額增長３７﹒５％，比一季度提高１８﹒９個百分點。
　　上半年，全市完成固定資產投資同比增長６﹒１％。工業投資增長２１﹒９％，延續今年以
來兩位數增長勢頭。先進製造業中的專用設備製造業、電氣機械和器材製造業投資分別增長
９２﹒７％和８７﹒２％。基礎設施投資增長１６﹒３％，增速比一季度提高５個百分點。房地
產開發投資下降４﹒８％，降幅比一季度收窄１個百分點。
　
＊出口增長１７﹒９％，新增就業增２﹒６％＊
　
　　上半年，全市外貿進出口總值５４５０﹒１億元，同比增長８﹒８％，增速比一季度提高
１１﹒１個百分點。其中，出口３２７０﹒４億元，增長１７﹒９％；進口２１７９﹒７億元，
下降２﹒５％。
　　上半年，全市城鎮居民人均可支配收入４３０６４元，同比增長４﹒９％；農村居民人均可
支配收入２０９７３元，同比增長６﹒６％。全市新增城鎮就業１５﹒１８萬人，增長２﹒６％
。（ｓｌ）

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