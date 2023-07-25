《經濟通通訊社２５日專訊》中國黃金協會最新數據顯示，２０２３年上半年，中國黃金產

量１７８﹒５９８噸，與２０２２年同期相比增產３﹒９１１噸，同比增長２﹒２４％。全國黃

金消費量５５４﹒８８噸，同比增長１６﹒３７％；其中黃金首飾３６８﹒２６噸，同比增長

１４﹒８２％。上半年，中國黃金生產和消費均實現穩步增長。

中國黃金協會表示，２０２３年上半年，全國黃金企業生產恢復正常，全行業呈現出穩中向

好的高質量發展趨勢。大型黃金企業╱集團積極推進兼併重組和資源併購，優質黃金資源進一步

集中，礦山生產布局進一步優化。

黃金分析師李洋表示，從黃金首飾消費的產品類別來看，消費者更傾向於購買輕克重產品，

同時，消費者愈來愈傾向購買更具時代氣息飾品。



＊金交所全部黃金品種成交增１０﹒５５％＊



今年上半年，由於地緣政治等因素影響，國際金價創歷史新高，５月初國際金價最高達每盎

司２０８１美元，黃金避險的需求得到充分釋放，上半年黃金投資需求也有顯著的提升，金條及

金幣消費量達到１４６﹒３１噸，同比增長３０﹒１２％。

２０２３年上半年，上海黃金交易所全部黃金品種累計成交量２﹒１３萬噸，同比增長

１０﹒５５％；上海期貨交易所全部黃金品種累計成交量５﹒９５萬噸，同比增長３４﹒０２％

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