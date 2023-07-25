《經濟通通訊社２５日專訊》自國家統計局７月１７日公布２０２３年上半年主要經濟數據

後，據內媒《澎湃新聞》不完全統計，截至今日，廣東、江蘇、山東、浙江、四川等２５個省份

已公布上半年經濟數據。

同比增速方面，２５個省份中有１３個省份增速超過５﹒５％的全國水平，其中上海增速最

高，達到９﹒７％，海南緊隨其後有８﹒６％，吉林、內蒙古分列三、四，分別為７﹒７％、

７﹒４％。其餘為浙江６﹒８％、甘肅６﹒８％、青海６﹒８％、江蘇６﹒６％、寧夏６﹒５％

、山東６﹒２％、河北６﹒１％、湖北５﹒６％、遼寧５﹒６％，

北京、四川的增速則持平於全國水平。另１０個省份增速低於全國水平，當中江西最低，為

２﹒４％；雲南、廣東分別為５﹒１％、５％，其餘為天津４﹒８％、山西４﹒７％、重慶

４﹒６％、貴州４﹒４％、福建３﹒８％、河南３﹒８％、湖南３﹒６％。



＊廣東、江蘇上半年經濟總量破６萬億＊



從經濟總量來看，與去年同期相比，廣東、江蘇今年上半年成功破６萬億元（人民幣．下同

），分別達６２９０９﹒８億元、６０４６５﹒３億元，上海、河北、北京成功跨越２萬億元，

分別達到２１３９０﹒１７億元、２０７７８﹒９億元、２０６２１﹒３億元，貴州站上１萬億

元台階，為１０２１８﹒７５億元。

廣東、江蘇、山東、浙江、河南五省今年上半年ＧＤＰ超過３萬億，分別為６２９０９﹒８

億元、６０４６５﹒３億元、４４１２５億元、３８７１７億元、３１３２６億元。四川、湖北

、福建、湖南、上海、河北、北京處於２萬億梯隊，分別為２７９０１﹒０１億元、

２６２５９﹒２２億元、２５５４７﹒８億元、２３９９８﹒６４億元、２１３９０﹒１７億元

、２０７７８﹒９億元、２０６２１﹒３億元。



＊上海、北京人均可支配收入破４萬元＊



從居民人均可支配收入來看，與去年同期相比，今年上半年，上海、北京雙雙突破４萬元，

分別為４２８７０元、４１３５８元，山東突破２萬元，達２０３０９元。今年上半年居民人均

可支配收入排名前五的省份為：上海（４２８７０元）、北京（４１３５８元）、浙江

（３４３１７元）、江蘇（２７７９５元）、天津（２６６５５元）。（ｓｌ）

