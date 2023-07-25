《經濟通通訊社２５日專訊》內媒《３６氪》引述多個消息來源指出，蔚來（０９８６６）

將在子品牌阿爾卑斯首款車型上新增單電機方案，近期剛剛立項。阿爾卑斯首款車型將會是一款

轎車，搭載在新車上的單電機，將採用蔚來自研自產的新一代電機，主要是出於尺寸和成本優化

的考量。

阿爾卑斯主攻２０萬－３０萬元人民幣汽車市場，是蔚來進軍大眾市場的主力，新增單電機

方案將顯著提升該品牌的戰略靈活度。

報道指，考慮到品牌定位等因素，蔚來車型一直堅持「雙電機」布局，單電機提議在公司內

部甚至是一道討論紅線，連品牌定位低於蔚來的阿爾卑斯，早先規劃的也是雙電機版本。不過，

多出一個電機，就多出數千元人民幣成本，自然就提升整車售價，限制銷量空間。今年上半年，

蔚來累計僅交付５４５６１輛，若以全年目標２４萬輛衡量，完成率不到２５％，而同為造車新

勢力的理想汽車（０２０１５），單月銷量已經突破３萬輛。內外部均有不少聲音認為，蔚來應

該推出單電機版本車型，降低購車門檻。

蔚來董事長李斌日前在第一季財報會上介紹，阿爾卑斯首款車型將按計劃推進，預計明年下

半年交付。（ｓｌ）

