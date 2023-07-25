  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

25/07/2023 15:33

《汽車新勢力》據報蔚來阿爾卑斯首款車型新增單電機方案降低成本

　　《經濟通通訊社２５日專訊》內媒《３６氪》引述多個消息來源指出，蔚來（０９８６６）
將在子品牌阿爾卑斯首款車型上新增單電機方案，近期剛剛立項。阿爾卑斯首款車型將會是一款
轎車，搭載在新車上的單電機，將採用蔚來自研自產的新一代電機，主要是出於尺寸和成本優化
的考量。　
　　阿爾卑斯主攻２０萬－３０萬元人民幣汽車市場，是蔚來進軍大眾市場的主力，新增單電機
方案將顯著提升該品牌的戰略靈活度。
　　報道指，考慮到品牌定位等因素，蔚來車型一直堅持「雙電機」布局，單電機提議在公司內
部甚至是一道討論紅線，連品牌定位低於蔚來的阿爾卑斯，早先規劃的也是雙電機版本。不過，
多出一個電機，就多出數千元人民幣成本，自然就提升整車售價，限制銷量空間。今年上半年，
蔚來累計僅交付５４５６１輛，若以全年目標２４萬輛衡量，完成率不到２５％，而同為造車新
勢力的理想汽車（０２０１５），單月銷量已經突破３萬輛。內外部均有不少聲音認為，蔚來應
該推出單電機版本車型，降低購車門檻。
　　蔚來董事長李斌日前在第一季財報會上介紹，阿爾卑斯首款車型將按計劃推進，預計明年下
半年交付。（ｓｌ）

etnet Forex版面大革新！一按了解更新詳情，參加遊戲，填問卷贏獎品！► 立即了解與參加

返回AH股新聞

產品服務
串流報價服務

【etnet Bonus】外匯虛幣版面大革新！齊玩遊戲填問卷、贏7-11 港幣$20現金券！

【萬勿錯過】陶冬看「2023年：政策轉變之年」— 足本重溫

【港古仔】呂法傳師傅拆解電影神怪橋段！有一個髮型最當旺！去邊度能夠吸取靈氣？靈龜出海係咪代表香港「陸沉」！？點解拜多啲山能夠幫到自己？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金