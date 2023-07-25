《經濟通通訊社２５日專訊》據外電引述知情人士透露，意大利總理梅洛尼可能最早本周知

會美國，意大利當局計劃退出與中國簽署的「一帶一路」投資協定，不過意大利方面尚未就此作

出最終決定，意大利政府發言人拒絕評論報道內容。

中國外交部發言人毛寧今日回應稱，共建「一帶一路」為中國和意大利兩國的務實合作搭建

了新的平台，也催生了一系列互利共贏的成果。中方認為，進一步挖掘共建「一帶一路」的合作

潛力，符合雙方的利益。（ｓｌ）

