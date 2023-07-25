【ＦＯＣＵＳ】「政策底」現身，周二（２５日）報復式反彈的內房股，是否預示「市場底」

已近？但若看看機構數據顯示７月首三周新樓成交續急劇縮水，經濟能否走出泥淖，重點並非「

房住不炒」４字消失，關鍵仍待「擴內需」、「穩就業」、「振信心」的政策細節出爐。



＊會議基調放鴿，股匯齊揚＊



備受關注的中國最高決策機構會議－－中央政治局會議周一（２４日）召開，另類分析指，

會議時間較去年的７月２８日、２０２１年的７月３０日、２０２０年的７月３０日、２０１９

年的７月３０日、２０１８年的７月３１日「提早」，顯示政策窗口期相當緊逼，而背後正正是

對經濟形勢的判斷，從４月會議「三重壓力得到緩解，經濟發展呈現回升向好態勢」轉為「當前

經濟運行面臨新的困難挑戰」。

綜觀新華社１４００多字的會議新聞稿，最令市場興奮的，是自２０１９年以來的每年４月

、７月會議都有提及的「房住不炒」未見蹤影，且罕有明言「適應我國房地產市場供求關係發生

重大變化的新形勢」，令市場憧憬前期「四限（限購、限貸、限售、限價）」政策將全面優化甚

至放開，刺激昨日急瀉的碧桂園、龍湖、萬科等內房股報復式反彈。

此外，會議有關「保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定」、「活躍資本市場，提振

投資者信心」的提法，同刺激在岸、離岸人民幣兌美元一度雙雙急彈４００點子，Ａ股一舉收復

３２００點，港股半日飆逾３％。



＊穩就業、擴收入、化債務＊



此是否意味跌跌撞撞的樓、股、匯已築底？回想去年３月１６日國務院金穩委發聲「共同維

護資本市場的穩定發展」，刺激滬指４月初衝高直逼３３００點，但４月底又跌穿２９００點；

再看易居昨日發布報告顯示，７月首三周，全國５０個重點城市新建商品住宅成交面積按月、按

年分別跌３３％、３７％；而滙證今日再跟隨摩通踩碧桂園多腳，指若公司下半年銷售進一步惡

化至按年跌逾４０％（上半年跌３０％），流動性壓力勢巨大。

鑒於此，要判斷「市場底」，還需觀察被政治局會議強調的「把穩就業提高到戰略高度通盤

考慮」，「積極擴大國內需求，通過增加居民收入擴大消費」，「適時調整優化房地產政策」、

「鼓勵企業敢闖、敢投、敢擔風險」、「制定實施地方政府債務一攬子化債方案」等有何細則或

實招出台。

值得留意的是，政治局今次首提「經濟恢復是一個波浪式發展、曲折式前進的過程」，背後

潛台詞或是，市場應區分短期形態和長期趨勢，在二十大定調牢牢把握高質量發展這一首要任務

下，小心過度解讀「房住不炒」消失「利好」。

