《經濟通通訊社２５日專訊》浙江省委原常委、杭州市委原書記周江勇受賄一案，今日在安

徽省滁州市中級人民法院宣判。法院對周江勇以受賄罪判處死刑，緩期二年執行，剝奪政治權利

終身，並處沒收個人全部財產；對其受賄犯罪所得及孳息依法予以追繳，上繳國庫。

法院審理查明，２００１年至２０２１年間，周江勇利用擔任浙江省鄞縣人民政府副縣長，

象山縣人民政府縣長、象山縣委書記，寧波市委常委、寧波杭州灣新區開發建設管委會黨工委書

記，舟山市人民政府代市長、市長、舟山市委書記，浙江省委常委、溫州市委書記，浙江省委常

委、杭州市委書記等職務上的便利以及職權、地位形成的便利條件，為有關單位和個人在工程建

設、項目承攬、土地獲取、案件處理等事項上提供幫助，直接或者通過其親屬非法收受財物共計

人民幣１﹒８２億餘元人民幣。



＊支持資本無序擴張，大搞權錢交易，搞家族式腐敗＊



５６歲的周江勇２０２１年８月落馬，去年１月被「雙開」（開除黨籍和公職），今年４月

受審，當庭認罪。中紀委國家監委在宣布對其雙開時通報，周江勇對黨中央決策部署陽奉陰違，

與資本勾連，支持資本無序擴張，搞迷信活動，處心積慮對抗組織審查；無視中央八項規定精神

，工作中搞形式主義，違規配備警衛人員、公務用車，接受可能影響公正執行公務的宴請，違規

收受禮品禮金；應私營企業主請托違規選拔任用幹部，不按規定報告個人有關事項；違規干預插

手市場經濟、執法司法活動；毫無紀法底線，大搞權錢交易，利用職務便利為他人在工程承攬、

土地轉讓、稅收返還等方面謀利，夥同親屬非法收受巨額財物，搞家族式腐敗。（ｓｌ）

