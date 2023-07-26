《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２６日北京專電》全國人大常委會２５日在北京舉行第四次

會議，表決決定免去秦剛兼任的外交部部長職務，任命王毅為外交部部長；同時，免去易綱的中

國人民銀行行長職務，任命潘功勝為人行行長。國家主席習近平簽署主席令。

全國人大常委員會一般約兩個月開會一次，對上一次是６月，原本預計下一次會議應該是８

月舉行。



＊最年輕的外長秦剛，任期僅７個月＊



秦剛自６月２５日會晤到訪的斯里蘭卡外長及俄羅斯副外長後，已經一個月未有公開露面，

缺席一系列的外交活動，改由已升任中共中央外事辦辦主任的王毅出席。外交部發言人最初以秦

剛健康為由對外宣布其缺席活動，其後，在外交部例行發布會上多次被外媒問及秦剛動向，均沒

有正面回應。官方《新華社》在２５日的有關任免案報道，亦未提及秦剛被免職的原因。

現年５７歲的秦剛，外交生涯在１９８８年開始，早年曾在北京外交人員服務局、外交部西

歐司，及中國駐英大使館工作。２００５年秦剛回到北京，出任外交部新聞司副司長及外交部發

言人，在外交部例行記者會亮相，以詞鋒銳利見稱。秦剛在２０１０年被短暫派駐英國出任公使

，約１年後回到北京，出任外交部新聞司司長，並再度出任外交部發言人。２０１８年９月，秦

剛以５２歲之齡獲擢升為外交部最年輕的副部長，分管歐洲事務和新聞、禮賓事務。２０２２年

７月起，秦剛出任中國駐美大使，當時中美關係正處於低點，秦剛多次接受美媒訪問，並頻繁出

席民間活動，展現相對柔和友好的形象。

秦剛在去年１０月的中共二十大當選中共中央委員，並在年底破格接替王毅出任外長，當時

５６歲的他，成為中國６０多年來最年輕的外長。今年３月，秦剛在人大會議上當選國務委員，

晉升副國級，成為中國目前最年輕的黨和國家領導人。

