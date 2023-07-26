《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２６日北京專電》中國證監會召開２０２３年系統年中工作

座談會。會議強調，科學合理保持ＩＰＯ、再融資常態化，統籌好一二級市場動態平衡；堅持股

債聯動，繼續保持房企資本市場融資渠道穩定；抓緊推動消費基礎設施等新類型公募ＲＥＩＴｓ

項目落地；強化會計師事務所、律師事務所等中介機構把關責任，加大對第三方配合造假懲治力

度。

中證監稱，這次中央政治局會議提出「要活躍資本市場，提振投資者信心」，中證監系統要

從投資端、融資端、交易端等方面綜合施策，協同發力，確保黨中央大政方針在資本市場領域不

折不扣落實到位。



＊支持民營企業通過資本市場實現高質量發展＊



會議指出，下半年重點抓好以下六方面工作：一是進一步突出穩字當頭、穩中求進。堅持以

市場穩、功能穩、政策穩，促進預期穩。科學合理保持ＩＰＯ、再融資常態化，統籌好一二級市

場動態平衡。健全資本市場風險預防預警處置問責制度體系，切實維護市場平穩運行。認真貫徹

黨中央、國務院《關於促進民營經濟發展壯大的意見》，支持民營企業通過資本市場實現高質量

發展，提升平台企業常態化監管水平，推動平台企業規範健康持續發展。

二是進一步提升服務國家重大戰略的質效。貫徹落實國務院常務會議審議通過的《加大力度

支持科技型企業融資行動方案》，著力健全支持優質科技型企業的制度機制，堅守科創板、創業

板定位，進一步提升服務的精准性。推動公司債和企業債協同發展，做優做強科創債，抓緊推動

消費基礎設施等新類型公募ＲＥＩＴｓ項目落地。進一步提升期貨市場功能，更好服務經濟平穩

運行大局。



＊做好境外上市備案管理工作，推出更多「綠燈」案例＊



三是進一步深化資本市場改革開放。推動註冊制改革走深走實，扎實推進投資端改革和監管

轉型。高質量建設北交所，一體強化新三板市場培育功能，打造服務創新型中小企業主陣地。統

籌開放和安全，做好境外上市備案管理工作，推出更多「綠燈」案例。

四是進一步加大資本市場防假打假力度。強化穿透監管，探索運用更多現代科技手段，提升

問題線索發現能力。強化會計師事務所、律師事務所等中介機構把關責任，加大對第三方配合造

假懲治力度。加強跨部委協作，增強打擊系統性、有組織造假的合力，從嚴從快從重查處典型違

法案件，進一步營造敬畏法治的良好市場生態。



＊健全促進常態化分紅的機制安排＊



五是堅守監管主責主業。全面落實私募投資基金監督管理條例，完善配套規則和機制，對創

投基金實施差異化監管安排，優化行業發展環境。深入實施新一輪推動提高上市公司質量三年行

動方案，健全促進常態化分紅的機制安排，督促上市公司規範運作、誠信經營。

六是堅決守牢風險底線。不折不扣落實黨中央、國務院關於促進房地產市場平穩健康發展、

有效防範化解地方債務風險等部署。堅持股債聯動，繼續保持房企資本市場融資渠道穩定。繼續

有序推動金交所、「偽金交所」風險防範化解，加大對非法證券活動打擊力度。

