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AH股新聞

26/07/2023 09:44

《駐京專電》國資委召開國企圓桌會，了解能源、鋼鐵等行業情況

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２６日北京專電》國資委主任張玉卓主持召開國有企業經濟
運行第三次圓桌會議，了解能源、鋼鐵、交通、化工、建材、裝備製造等行業地方國有企業的經
濟運行發展情況，聽取企業意見建議，協調解決企業面臨的困難問題，著力推動國有企業改革創
新穩增長。
　　會上，金隅集團（０２００９）（滬：６０１９９２）、天津港（集團）、天津渤海化工集
團、河鋼集團、冀中能源集團、山東能源集團、山東重工集團、煙台中集來福士海洋工程有限公
司等８家企業負責人，詳細介紹了企業生產經營狀況和面臨的困難挑戰，圍繞強化政策支持、弘
揚企業家精神等提出意見建議。
　　張玉卓對各企業頂住壓力挑戰，持續深化改革創新取得的成效給予充分肯定，指出國務院國
資委將認真研究企業反映的問題、提出的建議，加強統籌協調，積極幫助解決實際困難，推動企
業以改革新突破形成發展新動力。
　　張玉卓強調，要緊跟宏觀經濟形勢變化，加強預研預判，提升產供銷各環節對市場變化的反
應靈敏度，及時優化調整經營策略和產品結構，打造高端化差異化競爭優勢，成為行業龍頭、產
業標桿，引領帶動行業發展。

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