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AH股新聞

26/07/2023 11:16

《駐京專電》國稅總局發稅費優惠指引，涉買房或租房減免增值稅等

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２６日北京專電》國家稅務總局發布《支持協調發展稅費優
惠政策指引》，從區域協同發展、城鄉一體發展、物質文明和精神文明平衡發展、經濟社會統籌
發展等四個方面，梳理形成了涵蓋２１６項支持協調發展的稅費優惠政策指引。
　　其中，為加快城鄉融合發展，深入推進新型城鎮化建設，促進產業結構轉型升級和區域協調
發展，國家在支持城鄉住房發展、加快城鄉基礎設施建設、培植城鄉產業核心競爭力等方面出台
了多項稅費優惠政策。
　　具體涉及易地扶貧搬遷貧困人口有關收入免徵個人所得稅；符合條件的棚戶區改造支出准予
企業所得稅稅前扣除；改造安置住房免徵相關印花稅；公租房租金收入免徵增值稅等。
　　在支持消費提振信心稅費優惠方面，涉及個人銷售住房減免增值稅；個人銷售或購買住房免
徵印花稅；個人租賃住房免徵印花稅；個人出租住房減徵增值稅等；職工取得單位低價售房的差
價收益免征個人所得稅；個人購買安置住房免征印花稅、個人購買安置住房減征契稅；個人因房
屋被征收而取得改造安置住房減免契稅；個人購買家庭唯一住房或第二套改善性住房減征契稅；
個人購買經濟適用房減半征收契稅；城鎮職工第一次購買公有住房免征契稅；居民換購住房退還
個人所得稅；個人出租住房減按１０％征收個人所得稅；個人租賃住房免征印花稅；個人出租住
房減征增值稅；個人出租住房減征房產稅；個人出租住房免征城鎮土地使用稅。
　
＊ＱＦＩＩ和ＲＱＦＩＩ委託境內公司在中國從事證券買賣業務免徵增值稅等＊
　
　　穩外資促對外開放稅費優惠方面，境外投資者以分配利潤直接投資暫不徵收預提所得稅；符
合條件的非居民納稅人享受協定待遇；ＱＦＩＩ和ＲＱＦＩＩ委託境內公司在中國從事證券買賣
業務免徵增值稅；ＱＦＩＩ和ＲＱＦＩＩ取得中國境內的股票等權益性投資資產轉讓所得暫免徵
收企業所得稅；ＱＦＩＩ和ＲＱＦＩＩ取得創新企業ＣＤＲ轉讓差價收入暫免徵收增值稅；
ＱＦＩＩ和ＲＱＦＩＩ取得創新企業ＣＤＲ轉讓差價所得和股息紅利所得徵免企業所得稅；境外
機構投資銀行間本幣市場取得的金融商品轉讓收入免徵增值稅；境外機構投資境內債券利息收入
暫免徵收增值稅；境外機構投資境內債券利息收入暫免徵收企業所得稅。
　　香港市場投資者投資上交所上市Ａ股取得的轉讓差價免徵增值稅；香港市場投資者投資上交
所上市Ａ股取得的轉讓差價所得暫免徵收所得稅；香港市場投資者投資上交所上市Ａ股取得的股
息紅利減免所得稅；香港市場投資者投資深交所上市Ａ股取得的轉讓差價免徵增值稅；香港市場
投資者投資深交所上市Ａ股取得的轉讓差價所得暫免徵收所得稅；香港市場投資者投資深交所上
市Ａ股取得的股息紅利減免所得稅。
　
　

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