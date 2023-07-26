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AH股新聞

26/07/2023 15:16

【進博會】歐萊雅等２００家企業已連續６年參展進博會

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２６日上海專電》中國進口博覽局副局長孫成海今日在「進
博會開幕倒數１００天新聞通氣會」上表示，進博會經過前五屆的成功舉辦，很多展商連續簽約
參展，成為進博會的「回頭客」。截至目前，今年的進博會已有約２００家企業連續６年簽約參
展，包括歐萊雅、博西家電、漢斯希爾、艾納詩、德勤、安永、普華永道等成為首批簽約第七屆
的進博「鐵粉」。
　　首次參展的「新朋友」方面，目前共有近２０家世界５００強和行業龍頭企業，以及５００
多家包括專精特新企業在內的中小企業首次簽約參展。
　　從展出產品來看，在醫療展區，奧索將發布全球首款主動提供動力的假肢膝關節；賽諾根將
亞洲首發具備國際領先水平的衰老抑制劑；ＧＥ醫療將展示全球首個基於分子影像技術的胰腺癌
精準診治解決方案。食品展區，佳農將首次帶來厄瓜多爾麒麟果；泰森等公司將展示物聯網、雲
計算、數字孿生等新技術賦能的節能減排智慧工廠。裝備展區，天田公司將進行超智能全自動折
彎機器人系統的亞太首發。消費品展區，柏麗家居將呈現具備居家辦公功能的私人住宅裝修設計
方案。汽車展區，米其林將展示可持續材料比例高達６３％的新型輪胎。服貿展區，鄧白氏將在
展會期間進行供應鏈ＥＳＧ解決方案中國首發。

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