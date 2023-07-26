《經濟通通訊２６日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



習近平：全面加強軍事治理

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八一建軍節來臨之際，中共中央政治局２４日下午就全面加強軍事治理進行第七次集體學習。國

家主席習近平在主持學習時強調，要構建現代軍事治理體系，提高現代軍事治理能力。



新興市場國家和發展中國家發展合作北京論壇在京舉行

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新興市場國家和發展中國家（ＥＭＤＣ）發展合作北京論壇２５日在京舉行。圍繞「深化團結協

作 匯聚增長合力」主題，來自政府部門、行業協會、智庫、媒體、企業等逾３００位中外嘉賓

展開深入研討交流。



扎實推進投資端改革和監管轉型

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７月２４日至２５日，中證監召開２０２３年系統年中工作座談會。會議認為，中證監系統要從

投資端、融資端、交易端等方面綜合施策，協同發力，確保黨中央大政方針在資本市場領域不折

不扣落實到位。





《上海證券報》



習近平：全面加強軍事治理

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八一建軍節來臨之際，中共中央政治局２４日下午就全面加強軍事治理進行第七次集體學習。國

家主席習近平在主持學習時強調，要構建現代軍事治理體系，提高現代軍事治理能力。



中證監部署下半年六大重點工作

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剛剛召開的中央政治局會議提出「要活躍資本市場，提振投資者信心」，體現了黨中央對資本市

場的高度重視和殷切期望。中證監系統將從投資端、融資端、交易端等方面綜合施策，協同發力

，確保黨中央大政方針在資本市場領域不折不扣落實到位。



上半年黃金產量同比增長２﹒２４％

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中國黃金協會２５日公布，今年上半年，國內原料黃金產量為１７８﹒５９８噸，同比增長

２﹒２４％，其中黃金礦產金完成１３９﹒９７１噸，有色副產金完成３８﹒６２７噸。





《證券時報》



習近平：全面加強軍事治理

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八一建軍節來臨之際，中共中央政治局２４日下午就全面加強軍事治理進行第七次集體學習。國

家主席習近平在主持學習時強調，要構建現代軍事治理體系，提高現代軍事治理能力。



中證監：從投融資端交易端綜合施策

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７月２４日至２５日，中證監召開２０２３年系統年中工作座談會。會議認為，中證監系統要從

投資端、融資端、交易端等方面綜合施策，協同發力，確保黨中央大政方針在資本市場領域不折

不扣落實到位。



更多提振市場信心舉措可期

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２４日召開的中央政治局會議明確提出「要活躍資本市場，提振投資者信心」，昨日Ａ股市場「

漲」聲相迎。市場人士預計，下一階段，資本市場基礎制度將進一步完善，激發市場活躍度的政

策有望密集出台，更多提振市場信心的舉措可期。（ｌｃ）

