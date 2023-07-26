《鍾之日記》７月２６日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



政治局會議為股市帶來刺激後，市場關注會否有可行政策跟進。美國議息當前，市場氣氛恢

復冷靜，滬深股市今日即回吐，在互聯網、軟件、汽車、石油等板塊領跌下，滬綜指全日跌

０﹒２６％，報３２２３﹒０３點，深成指走低０﹒４７％，創業板指軟０﹒０８％。

值得留意的是交投急降溫，兩市全日成交７９２２億元人民幣，按日下跌１６﹒４％，陸股

通淨流入約５億元，較上日大幅收縮。

中證監召開座談會，期間提到中央政治局會議「要活躍資本市場，提振投資者信心」的論述

，稱中證監系統要從投資端、融資端、交易端等方面綜合施策，協同發力，確保黨中央大政方針

在資本市場領域不折不扣落實到位；會議又提到，要科學合理保持ＩＰＯ、再融資常態化，統籌

好一二級市場動態平衡等。

摩根士丹利首席中國股票策略師發出研究報告稱，若果政治局發出的積極訊號沒有可行寬鬆

政策的迅速跟進，例如推出詳細措施來強化政治局會議的精神，或與房地產市場相關的寬鬆或刺

激措施，市場對中國的信心復甦恐怕就會消退。



＊恒指回跌６９點略調整＊



美聯儲將公布議息結果，市場預期加息２５基點後，大有機會暫停加息，甚至結束自去年３

月開始的加息周期。

美股三大指數昨天輕微上升，至於恒指昨天大升７６６點後，今天略為調整，今早低開９３

點報１９３４０，其後維持偏軟走勢，臨近中午收市前進一步跌至１９２４５，跌幅擴大至逾

１５０點，午後跌幅持續收窄，最終恒生指數收報１９３６５，跌６９點或跌０﹒３６％，主板

成交８７４﹒９２億元。



＊小崩潰不斷，碧桂園信心危機難休＊



在中央政治局會議發聲呵護房地產一日後，碧桂園（０２００７）今早接力高開，但不久後

又再重現「股債雙殺」局面，碧桂園盤中曾升超過４％，全日價跌３﹒４％，碧桂園服務

（０６０９８）則挫７﹒７％。

碧桂園境內債「２１碧地０１」價格一度崩跌超過兩成，深交所自今日１０時１８分起對該

債券實施臨時停牌，於１０時４８分復牌，債價續挫１３％，「２１碧地０２」一度暴跌五成，

但最新成交價倒升超過三成。

碧桂園因三四線城市房地產價格下行壓力，被指存在流動性隱憂，更有傳畢馬威已對碧桂園

的資產和負債進行盡職調查，不過碧桂園方面人士回應指有關消息不屬實。

事實上，內房股表現亦非一面倒下跌，龍湖（００９６０）挫３﹒３％，融創中國

（０１９１８）跌１﹒５％，中海外（００６８８）跌０﹒６％，惟潤地（０１１０９）、中國

金茂（００８１７）升０﹒９％，新城發展（０１０３０）揚０﹒６％。

存量房貸利率再有鬆動跡象，興業銀行（滬：６０１１６６）廣州分行針對存量按揭客戶給

予１年期的利率優惠券，該行還表示，客戶如有需求可與辦理按揭的支行客戶經理聯繫。不過該

行試行以優惠券形式變相下調按揭利率，意味著仍未有打房貸利率減價戰的決心，畢竟房貸是銀

行業最為優質的資產之一，以價換量對整個行業而言未必是好事。



＊汽車銷量回落，車股集體轉弱＊



據乘聯會初步預估，７月份狹義乘用車零售銷量預計為１７３萬輛，同比下降４﹒８％，較

６月的２﹒６％同比跌幅有所擴大，７月銷量預計環比更下降８﹒６％，其中新能源零售６２萬

輛左右，環比亦下跌６﹒８％。乘聯會指出，６月市場的超預期表現，更多是由政策和促銷短期

刺激因素疊加導致，市場動能難以持續，下半年預計更多依靠各地方區域性政策對車市構成穩定

支撐，但難以為車市帶來超預期強刺激。

７月汽車行業見銷量快速回落跡象，汽車股走低，小鵬汽車（０９８６８）瀉６﹒９％，長

汽（０２３３３）急跌３﹒８％，廣汽集團（０２２３８）跌１﹒５％，吉利汽車

（００１７５）跌０﹒６％，理想汽車（０２０１５）跌０﹒６％，比亞迪（０１２１１）跌

０﹒２％。

惟蔚來（０９８６６）升０﹒７％，報９２﹒４５元。蔚來日前發布２０ｋＷ Ｖ２Ｇ充電

樁，換電自動泊車功能將提速，並將電池升級為日租服務。蔚來聯合創始人、總裁秦力洪表示，

蔚來Ｐｏｗｅｒ Ｊｏｕｒｎｅｙｓ將開啟海外布局，歐洲年底會有５０座左右的換電站。秦力

洪表示，隨著合肥換電站組裝工廠產能提升，今年內可以建成１０００座換電站，甚至有可能提

前完成目標。同時，蔚來用戶在補能選擇方面也逐步向換電傾斜，２０２２年上半年蔚來車主的

換電滲透率首次突破５０％。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

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