《經濟通通訊社２６日專訊》滬深股市因政治局會議出現短線刺激後，今早有所回吐，上證

綜合指數（滬綜指）低開０﹒１％，報３２２８﹒０９點，深成指低開０﹒１８％，創業板指低

開０﹒３２％，煤炭股造好，互聯網、汽車股走低。

中證監召開２０２３年系統年中工作座談會，期間提到中央政治局會議「要活躍資本市場，

提振投資者信心」的論述，稱中證監系統要從投資端、融資端、交易端等方面綜合施策，協同發

力，確保黨中央大政方針在資本市場領域不折不扣落實到位；會議又提到，要科學合理保持

ＩＰＯ、再融資常態化，統籌好一二級市場動態平衡；堅持股債聯動，繼續保持房企資本市場融

資渠道穩定等。

摩根士丹利首席中國股票策略師發出研究報告稱，若果政治局發出的積極信號沒有可行寬鬆

政策的迅速跟進，例如推出詳細措施來強化政治局會議的精神，或與房地產市場相關的寬鬆或刺

激措施，市場對中國的信心復甦恐怕就會消退。

全國人大常委會２５日在北京舉行第四次會議，免去易綱的人民銀行行長職務，任命潘功勝

為人行行長，這一人事任命符合外界預期；另外，會議表決決定免去秦剛兼任的外交部部長職務

，任命王毅為外交部部長。

據報廣州有股份制銀行率先敲打存量房貸利率，興業銀行（滬：６０１１６６）廣州分行針

對存量按揭客戶給予１年期的利率優惠券，該行還表示，客戶如有需求可與辦理按揭的支行客戶

經理聯繫。

碧桂園（０２００７）日前錄得股債雙殺行情，和其流動性隱憂有關，更有傳畢馬威已對碧

桂園 的資產和負債進行盡職調查，不過碧桂園方面人士回應指有關消息不屬實。

人民銀行進行１０４０億元（人民幣．下同）７天期逆回購，淨投放７９０億元。（ｅｙ）

