《經濟通通訊社２６日專訊》滬深股市因政治局會議出現短線刺激後，今早有所回吐，滬綜

指半日跌０﹒３５％，報３２２０﹒２３點，深成指走低０﹒４５％，創業板指軟０﹒１４％，

陸股通淨流出５億元（人民幣．下同），交投亦急降溫，兩市半日成交４９９１億元，較上日

（２５日）同時段成交下跌１７﹒４％。

中證監召開２０２３年系統年中工作座談會，期間提到中央政治局會議「要活躍資本市場，

提振投資者信心」的論述，稱中證監系統要從投資端、融資端、交易端等方面綜合施策，協同發

力，確保黨中央大政方針在資本市場領域不折不扣落實到位；會議又提到，要科學合理保持

ＩＰＯ、再融資常態化，統籌好一二級市場動態平衡等。

摩根士丹利首席中國股票策略師發出研究報告稱，若果政治局發出的積極信號沒有可行寬鬆

政策的迅速跟進，例如推出詳細措施來強化政治局會議的精神，或與房地產市場相關的寬鬆或刺

激措施，市場對中國的信心復甦恐怕就會消退。



＊存量房貸利率或鬆動，地產股續狂歡＊



中證監會議指出，要不折不扣落實國家促進房地產市場平穩健康發展的部署，堅持股債聯動

，繼續保持房企資本市場融資渠道穩定。另外，興業銀行（滬：６０１１６６）廣州分行針對存

量按揭客戶給予１年期的利率優惠券，該行還表示，客戶如有需求可與辦理按揭的支行客戶經理

聯繫。

地產股漲停潮持續，金科股份（深：０００６５６）、華遠地產（滬：６００７４３）、中

南建設（深：０００９６１）、中迪投資（深：０００６０９）、沙河股份

（深：００００１４）漲停，金地集團（滬：６００３８３）升３﹒５％，新城控股

（滬：６０１１５５）升３﹒３％，萬科Ａ（深：０００００２）則揚０﹒１％。



＊汽車銷量顯著回，長安汽車挫３％＊



７月汽車行業見銷量快速回落跡象，汽車股走低，長安汽車（深：０００６２５）挫３％，

廣汽集團（滬：６０１２３８）跌２％，北汽藍谷（滬：６００７３３）跌１﹒８％，長城汽車

（滬：６０１６３３）跌１﹒８％，比亞迪（深：００２５９４）跌１﹒３％。

據乘聯會初步預估，７月份狹義乘用車零售銷量預計為１７３萬輛，同比下降４﹒８％，較

６月的２﹒６％同比跌幅有所擴大，７月銷量預計環比更下降８﹒６％，其中新能源零售６２萬

輛左右，環比亦下跌６﹒８％。乘聯會指出，６月市場的超預期表現，更多是由政策和促銷短期

刺激因素疊加導致，市場動能難以持續，下半年預計更多依靠各地方區域性政策對車市構成穩定

支撐，但難以為車市帶來超預期強刺激。（ｅｙ）

