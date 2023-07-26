《經濟通通訊社２６日專訊》政治局會議為股市帶來刺激後，市場關注會否有可行政策跟進

。市場氣氛恢復冷靜，滬深股市今日即回吐，在互聯網、軟件、汽車、石油等板塊領跌下，滬綜

指全日跌０﹒２６％，報３２２３﹒０３點，深成指走低０﹒４７％，創業板指軟０﹒０８％。

值得留意的是交投急降溫，兩市全日成交７９２２億元（人民幣．下同），按日下跌

１６﹒４％，陸股通淨流入約５億元，較上日大幅收縮。

中證監召開２０２３年系統年中工作座談會，期間提到中央政治局會議「要活躍資本市場，

提振投資者信心」的論述，稱中證監系統要從投資端、融資端、交易端等方面綜合施策，協同發

力，確保黨中央大政方針在資本市場領域不折不扣落實到位；會議又提到，要科學合理保持

ＩＰＯ、再融資常態化，統籌好一二級市場動態平衡等。

摩根士丹利首席中國股票策略師發出研究報告稱，若果政治局發出的積極信號沒有可行寬鬆

政策的迅速跟進，例如推出詳細措施來強化政治局會議的精神，或與房地產市場相關的寬鬆或刺

激措施，市場對中國的信心復甦恐怕就會消退。



＊地產股漲停潮持續＊



中證監會議指出，要不折不扣落實國家促進房地產市場平穩健康發展的部署，堅持股債聯

動，繼續保持房企資本市場融資渠道穩定。另外，興業銀行（滬：６０１１６６）廣州分行針對

存量按揭客戶給予１年期的利率優惠券，該行還表示，客戶如有需求可與辦理按揭的支行客戶經

理聯繫。

地產股漲停潮持續，金科股份（深：０００６５６）、華遠地產（滬：６００７４３）、中

南建設（深：０００９６１）、南國置業（深：００２３０５）等漲停，新城控股

（滬：６０１１５５）升３﹒３％，金地集團（滬：６００３８３）升３﹒１％，萬科Ａ

（深：０００００２）則逆市軟０﹒３％。

７月汽車行業見銷量快速回落跡象，汽車股走低，長安汽車（深：０００６２５）挫

３﹒４％，北汽藍谷（滬：６００７３３）跌２﹒１％，廣汽集團（滬：６０１２３８）跌２％

，長城汽車（滬：６０１６３３）跌２﹒１％，比亞迪（深：００２５９４）跌０﹒９％。



＊科技股捱沽＊



美國參議院周二（２５日）以壓倒性多數支持一項立法，該項法案將要求美國公司向聯邦機

構通報對中國半導體和人工智能等技術的投資情況。科技股急退潮，多個概念板塊捱沽。輝達概

念方面，和林微納（滬：６８８６６１）跌８﹒３％，聯創電子（深：００２０３６）跌

７﹒１％，首都在線（深：３００８４６）挫６﹒６％，羅博特科（深：３００７５７）跌

５﹒１％，均勝電子（滬：６００６９９）走低４﹒６％，浪潮信息（深：０００９７７）跌

４﹒２％，順網科技（深：３００１１３）跌３﹒８％；減速器概念方面，豐立智能

（深：３０１３６８）挫７﹒５％，領益智造（深：００２６００）走低７﹒３％，通力科技

（深：３０１２５５）跌６﹒９％，中馬傳動（滬：６０３７６７）跌６﹒３％，光洋股份

（深：００２７０８）挫５﹒４％，昊志機電（深：３００５０３）跌５﹒１％。（ｅｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３９０７﹒０１ －０﹒２１

上證綜合指數 ３２２３﹒０３ －０﹒２６ ３２８３﹒０７

上證Ａ股指數 ３３７８﹒７２ －０﹒２６

深證成份指數 １０９６８﹒９８ －０﹒４７ ４６３８﹒５１

深圳創業板指數 ２１９１﹒１７ －０﹒０８

上證Ｂ股指數 ２７２﹒４５ ＋０﹒７２ １﹒３２

深證Ｂ股指數 １１９７﹒３１ －０﹒１７ ０﹒５０

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