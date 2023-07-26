《經濟通通訊社２６日專訊》深證成分指數全日收市跌０﹒４７％，報１０９６８﹒９８點

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據乘聯會初步預估，７月份狹義乘用車零售銷量預計為１７３萬輛，同比下降４﹒８％，較

６月的２﹒６％同比跌幅有所擴大，７月銷量預計環比更下降８﹒６％，其中新能源零售６２萬

輛左右，環比亦下跌６﹒８％。汽車股走低，長安汽車（深：０００６２５）挫３﹒４％，比亞

迪（深：００２５９４）跌０﹒９％。

最近網上流傳一則《學而思教育退費公告》，稱學而思因經營不善資金鏈斷裂，宣布清退所

有學費。學而思發聲明稱，有關公告為不法分子所偽造，冒用學而思的名義對用戶實施詐騙，強

調學而思旗下業務均運轉正常。教育股仍然保持跌勢，創業黑馬（深：３００６８８）挫

６﹒１％。

美國參議院周二（２５日）以壓倒性多數支持一項立法，該項法案將要求美國公司向聯邦機

構通報對中國半導體和人工智能等技術的投資情況。ＡＩ股集體急跌，神州泰岳

（深：３００００２）跌４﹒６％，昆侖萬維（深：３００４１８）跌４﹒５％，同花順

（深：３０００３３）跌３﹒８％，北斗星通（深：００２１５１）跌３﹒３％。（ｊｔ）

