  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

26/07/2023 15:13

《深股通》深成指全日收跌０﹒４７％，報１０９６８﹒９８點

　　《經濟通通訊社２６日專訊》深證成分指數全日收市跌０﹒４７％，報１０９６８﹒９８點

　　據乘聯會初步預估，７月份狹義乘用車零售銷量預計為１７３萬輛，同比下降４﹒８％，較
６月的２﹒６％同比跌幅有所擴大，７月銷量預計環比更下降８﹒６％，其中新能源零售６２萬
輛左右，環比亦下跌６﹒８％。汽車股走低，長安汽車（深：０００６２５）挫３﹒４％，比亞
迪（深：００２５９４）跌０﹒９％。
　　最近網上流傳一則《學而思教育退費公告》，稱學而思因經營不善資金鏈斷裂，宣布清退所
有學費。學而思發聲明稱，有關公告為不法分子所偽造，冒用學而思的名義對用戶實施詐騙，強
調學而思旗下業務均運轉正常。教育股仍然保持跌勢，創業黑馬（深：３００６８８）挫
６﹒１％。
　　美國參議院周二（２５日）以壓倒性多數支持一項立法，該項法案將要求美國公司向聯邦機
構通報對中國半導體和人工智能等技術的投資情況。ＡＩ股集體急跌，神州泰岳
（深：３００００２）跌４﹒６％，昆侖萬維（深：３００４１８）跌４﹒５％，同花順
（深：３０００３３）跌３﹒８％，北斗星通（深：００２１５１）跌３﹒３％。（ｊｔ）

etnet榮膺HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁設計嘉許計劃」三項金獎！► 了解詳情

返回AH股新聞

產品服務
串流版IQ

【etnet Bonus】外匯虛幣版面大革新！齊玩遊戲填問卷、贏7-11 港幣$20現金券！

【萬勿錯過】陶冬看「2023年：政策轉變之年」— 足本重溫

【港古仔】呂法傳師傅拆解電影神怪橋段！有一個髮型最當旺！去邊度能夠吸取靈氣？靈龜出海係咪代表香港「陸沉」！？點解拜多啲山能夠幫到自己？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金