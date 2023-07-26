《經濟通通訊社２６日專訊》寧德時代（深：３００７５０）公布２０２３年半年度報告，

期內公司營收為１８９２﹒４６億元（人民幣．下同），調整後年增６７﹒５２％，歸屬於上市

公司股東的淨利潤２０７﹒１７億元，調整後年暴增１５３﹒６４％。

寧德時代第二季營收再度破千億，達到１００２﹒０８億元，較去年同期增長５５﹒８６％

。歸母淨利潤為１０８﹒９５億元，大增６３﹒２２％。第二季毛利率升至２１﹒９５％，第一

季毛利率為２１﹒２７％。

報告指出，１至６月寧德時代研發費用投入達９８﹒５０億元，年增７０﹒７７％。動力電

池方面，無熱擴散技術電池產品持續獲得國內外客戶認可，並批量應用。麒麟電池已量產裝車，

並發布全新的凝聚態電池，宣布４Ｃ麒麟電池首發平台和鈉離子電池首發車型，推進Ｍ３Ｐ產業

化等。

此外，前期海外客戶定點陸續交付，２０２３年１至５月公司海外動力電池使用量市佔率達

２７﹒３％，比２０２２年同期提升６﹒９個百分點。公司境內外客戶合作持續深化，進一步獲

得多家海外主流車企新定點，並與多家海外儲能客戶達成戰略合作。

惟寧德時代現跌０﹒７％，報２２４﹒８１元。（ｊｔ）

