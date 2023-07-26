《經濟通通訊社２６日專訊》在中央政治局會議發聲呵護房地產一日後，碧桂園

（０２００７）今早接力高開，但不久後又再重現「股債雙殺」局面，碧桂園盤中曾升超過４％

，現價跌２％，碧桂園服務（０６０９８）現價則跌６﹒８％。

碧桂園境內債「２１碧地０１」價格又再崩跌超過兩成，深交所自今日１０時１８分起對該

債券實施臨時停牌，於１０時４８分復牌，目前該債每百元（人民幣．下同）面值剩餘

３０﹒３０２元，「２１碧地０２」最新成交價更錄得近５０％跌幅，債價報３０﹒１５元。

碧桂園旗下「１９碧地０２」將於下周二（８月１日）到期，規模超過２２億元，不過該債

價格現報９９﹒０６８元，反映市場對碧桂園償還該筆債券有信心。

碧桂園因三四線城市房地產價格下行壓力，被指存在流動性隱憂，更有傳畢馬威已對碧桂園

的資產和負債進行盡職調查，不過碧桂園方面人士回應指有關消息不屬實。碧桂園美元債周三

早盤繼續上漲，其２０２４年１月到期、利率８％的美元票據上漲６美分，２０２５年１月到期

、利率５﹒１２５％的美元票據上漲３美分，２０２５年１０月到期、利率３﹒１２５％的美元

票據上漲３美分。（ｅｙ）



