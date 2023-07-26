《經濟通通訊社２６日專訊》據中國執行信息公開網，萬達地產集團有限公司及其旗下河源

御海房地產開發有限公司、河源市福新創建有限公司，因有履行能力而拒不履行生效法律文書確

定義務，近日被上海市第二中級人民法院列為失信被執行人，執行標的１８８７萬餘元（人民幣

．下同）。萬達地產集團有限公司及其法定代表人曲曉東被限制高消費。

萬達地產今年已多次被法院列為失信被執行人，對上一次是４月被強制執行共１０﹒８７億

元。

天眼查Ａｐｐ顯示，萬達地產集團成立於２０１８年，註冊資本約４０﹒５３億元，由深圳

迪迅實業有限公司和富泰（香港）投資有限公司分別持股９８﹒７％、１﹒３％。深圳迪迅實業

有限公司由萬達百貨集團有限公司１００％持股。萬達百貨集團前身則是早年被萬達創辦人王健

林收購的香港註冊公司迪訊投資。

河源御海房地產開發有限公司是萬達地產１００％持股子公司，河源市福新創建有限公司則

由河源御海房地產開發有限公司和中華富星有限公司各持股９０％和１０％。萬達地產對上一次

和今次成為「失信人」，都是因為被其廣東河源地產項目合作夥伴中華富星有限公司起訴。

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