《經濟通通訊社２６日專訊》大公國際、惠譽、穆迪等境內外評級機構近日調整了萬達商管

評級，其中惠譽更在兩個星期內三度調降其長期外幣發行人違約評級。大連萬達商業管理集團股

份有限公司近日接連發布關於公司評級調整的公告，強調截至公告披露日，公司經營情況穩定，

盈利能力狀況良好，將認真履行信息披露義務，就相關事項提醒投資者關注相關風險。

根據萬達商管７月２５日的公告，境內評級機構大公國際去年７月１５日維持公司的主體及

相關債項信用等級為ＡＡＡ，評級展望為穩定；今年７月２１日，大公國際維持公司的主體及相

關債項信用等級為ＡＡＡ，並將相關展望由穩定調整為列入信用評級觀察名單。



＊惠譽：珠海商管上市進度不及預期，有對賭回購壓力＊



境外評級方面，截至今年７月２４日，惠譽將長期外幣發行人違約評級調降為Ｃ，原因是主

要為發行人公開市場再融資渠道暫未恢復，截至評級報告出具日，今年內剩餘到期或行權債券規

模仍較大；子公司珠海商管上市進度不及預期，今年年底可能存在對賭回購的壓力；持有的部分

股權被凍結等，流動性壓力有所增加。根據對賭協議，若珠海萬達商管未能在今年底成功上市，

需向上市前投資者支付約３００億元人民幣股權回購款。

７月２０日的公告則顯示，截至今年７月２０日，惠譽已將長期外幣發行人違約評級調降為

Ｂ，維持負面觀察展望，原因與２５日公告相同。惠譽此前在７月１３日將相關評級從ＢＢ－下

調至Ｂ，再對上一次是在５月３１日，從ＢＢ＋下調至ＢＢ－。

２０日的公告還顯示，截至今年７月２０日，穆迪將長期外幣發行人違約評級調降為

Ｃａａ１，維持負面展望；標普將長期發行人信用評級調降為ＣＣＣ，維持負面觀察展望。

境內評級方面，中誠信國際去年６月２７日維持公司的主體及相關債項信用等級為ＡＡＡ，

評級展望為穩定；今年７月１８日，中誠信國際維持公司的主體及相關債項信用等級為ＡＡＡ，

並將相關展望由穩定調整為列入信用評級觀察名單。（ｓｌ）

