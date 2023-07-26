《經濟通通訊社２６日專訊》中國四大資產管理公司（ＡＭＣ）之一的中國東方表示，截至

２０２３年６月末，累計開展４７個房地產風險化解項目，推動保障３﹒６８萬套商品房按期交

付，協助解決６﹒６９億元（人民幣．下同）農民工工資和上游材料供應商６０﹒０２億元欠款

支付問題，帶動貨值約１４１２﹒９１億元項目復工復產。

中國東方提到，通過與同業公司一起設立平穩基金，出資３１﹒８２億元著力解決某重點房

企理財爆雷所引發的社會問題，使７﹒５萬名個人投資者的權益得到有效保障，妥善化解問題樓

盤停工造成的社會風險和經濟風險，預計６８６３０平方米共有產權房可建成使用。

中國東方並與地方政府平台合作，以併購重組、代管代建、管理重構等方式推動山東淄博多

個爛尾項目復工復產，實現兩千多套房產如期交付。至於因資金鏈斷裂而爛尾多年的雲南昆明西

南海城中村舊改項目，中國東方通過「破產重整＋以物抵債＋引入產業投資人」模式投放４５億

元重整資金，妥善解決１０３０戶居民房屋交付困難問題，而經過多年經營運作，企業恢復正常

經營。

此外，中國東方中標上海某房地產企業破產重整投資人，通過投入共益債形式為項目復工復

產提供續建資金，助盤活爛尾資產。（ｓｌ）

