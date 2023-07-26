《經濟通通訊社２６日專訊》工信部、國家標準化管理委員會今日發布《國家車聯網產業標

準體系建設指南（智能網聯汽車）（２０２３版）》，主要針對智能網聯汽車通用規範、核心技

術與關鍵產品應用，構建包括智能網聯汽車基礎、技術、產品、試驗標準等在內的智能網聯汽車

標準體系，指導車聯網產業智能網聯汽車領域的相關標準制訂修訂。充分發揮標準對車聯網產業

關鍵技術、核心產品和功能應用的引領作用。

《建設指南》提到，第一階段到２０２５年，系統形成能夠支撐組合駕駛輔助和自動駕駛通

用功能的智能網聯汽車標準體系。制修訂１００項以上智能網聯汽車相關標準，涵蓋組合駕駛輔

助、自動駕駛關鍵系統、網聯基礎功能及操作系統、高性能計算晶片及數據應用等標準，並貫穿

功能安全、預期功能安全、網絡安全和數據安全等安全標準，滿足智能網聯汽車技術、產業發展

和政府管理對標準化的需求。

第二階段到２０３０年，全面形成能夠支撐實現單車智能和網聯賦能協同發展的智能網聯汽

車標準體系。制修訂１４０項以上智能網聯汽車相關標準並建立實施效果評估和動態完善機制，

滿足組合駕駛輔助、自動駕駛和網聯功能全場景應用需求，建立健全安全保障體系及軟硬件、數

據資源支撐體系，自動駕駛等關鍵領域國際標準法規協調達到先進水平，以智能網聯汽車為核心

載體和應用載體，牽引「車－路－雲」協同發展，實現創新融合驅動、跨領域協同及國內國際協

調。（ｓｌ）

