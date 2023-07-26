《經濟通通訊社２６日專訊》超強颱風「杜蘇芮」逐漸靠近華南沿岸，中央氣象台今早發布

最高級別的紅色颱風預警，預計周五（２８日）上午在福建福清至廣東惠來一帶登陸。國家防總

目前已將防汛防颱風應急響應提升至三級，並派出４個工作組赴浙江、福建、廣東、江西協助指

導防汛防颱風工作。應急管理部則對工程搶險、航空救援、排澇等應急力量進行跨省區優化調整

，協調落實４０００餘人、５架直升機做好隨時增援準備。

國家防總辦公室、應急管理部今日與中國氣象局、水利部、自然資源部舉行防汛防颱風專題

視頻會商調度，並連線福建、廣東、浙江、四川等省份防指辦公室調度部署重點地區防汛防颱風

工作。會議認為，杜蘇芮具沿海風浪大、降雨強度大、影響範圍大等特點，將深入內陸並北上，

可能影響福建、廣東、浙江、江西、安徽、山東、河南、河北、天津、北京等省市，防汛防颱風

形勢嚴峻、任務艱巨。會議要求，各地有關部門要以最高標準、最嚴要求防御，重點做好船隻回

港避風、人員上岸避險、危險地區群眾轉移安置等工作，並且加強沿海石油、化工、核電、鐵路

、機場、礦山企業等重要設施和電力、通信、供水等生命線工程的安全檢查，集中力量高效搶險

救援救災，努力做到「不死人、少傷人、少損失」。（ｓｌ）

