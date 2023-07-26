《經濟通通訊社２６日專訊》武漢市應急管理局所屬武漢市地震監測中心部分監測設備遭受

境外黑客網絡攻擊，中國國家計算機病毒應急處理中心和３６０公司組成的專家組已赴武漢開展

取證工作，初步證據顯示，網絡攻擊來自美國。中國外交部發言人毛寧今日在外交部例行記者會

上回應稱，事件嚴重威脅中國國家安全。中方譴責相關不負責任的行為，並將採取必要措施維護

中國的網絡安全。

與此同時，美方近日接連指控中國黑客入侵美國和歐洲政府機構的電子郵件帳戶，包括美國

商務部長雷蒙多。有記者向毛寧提問，武漢方面對黑客事件的聲明是否對美方指控的回應。毛寧

表示，中方有關聲明客觀專業陳述的是基本事實，同美方對華的攻擊抹黑有著本質的區別。毛寧

並批評，美國政府一方面對包括中國在內的全球各國從事惡意的網絡活動，另一方面反覆炒作中

國黑客攻擊論，是典型的雙重標準和政治操弄，敦促美方立即停止有關錯誤做法。



＊專家：地震烈度與國家安全息息相關＊



湖北省武漢市應急管理局及武漢市江漢區公安分局今日分別聲明和通報指，國家計算機病毒

應急處理中心和３６０公司近期發現，武漢市地震監測中心部分地震速報數據前端台站採集點網

絡設備受到境外黑客組織網絡攻擊。警方接報後深入調查分析發現，部分採集點被植入後門程式

，能控制並竊取地震烈度數據，而黑客組織具政府背景。

至於為何要竊取烈度數據，《環球時報》引述專業人士指出，地震烈度數據即地震的烈度和

震級，其中地震烈度代表對地質的破壞程度，與國家安全息息相關，「比如一些軍事防御設施就

需要考慮到烈度等因素」。（ｓｌ）

