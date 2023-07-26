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AH股新聞

26/07/2023 15:53

《神州能源》今夏全國用電負荷兩創新高，多地探索區域集中供冷

　　《經濟通通訊社２６日專訊》國家發改委最新指出，今年入夏以來全國日調度發電量三創新
高，最高達到３０１﹒７１億千瓦時，較去年峰值高出１５﹒１１億千瓦時；全國最高用電負荷
兩創新高，最高達到１３﹒３９億千瓦，較去年峰值高出４９５０萬千瓦。持續高溫令用電負荷
不斷增加，如何保障電力供應和節省用電是官民都相當關注的問題。據官媒央視財經報道，全國
多個城市開始探索「區域集中供冷」，不但能節省大量用電，使用成本亦低很多，但暫時只適合
在商業區使用。
　　報道指，濟南、三亞、深圳等全國多地都正在探索集中供冷模式，其中廣州使用「冷凍水管
」為室內輸送「冷氣」。廣州圖書館就靠一進一出兩條接駁住「冷站」的水管源源不絕輸送過來
的冷水，透過一百多個出風口，維持室內攝氏２６度的舒適溫度。進水溫度恆定在２度左右，出
水溫度約為７度。廣州圖書館資產與物業管理部部門主任黃臻雄表示，「我們買冷水，費用比自
建冷源要低很多，同時會節省大量用電」。
　　設置冷站的廣州某能源公司總經理滕林介紹，冷站在夜間電價低谷時段在系統的蓄冰池蓄出
一定份量的冰，日間以高溫水融冰後再將冷水泵送到用戶側，包括周邊地鐵、劇院、寫字樓等
２００萬平方米的建築。
　　報道指出，集中供冷具有集約用地、高效節能、錯峰降容等特點，比較適合在城市ＣＢＤ等
商業樓宇高密度集中的區域推廣應用，緩解這些地區此前大量安裝冷氣帶來的熱島效應。未來能
否推廣到居民用戶，有賴於技術帶來的成本持續降低。（ｓｌ）

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