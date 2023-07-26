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AH股新聞

26/07/2023 15:13

《中國要聞》超強颱風杜蘇芮逼近閩粵，平潭停航停課南澳遊客疏散

　　《經濟通通訊社２６日專訊》超強颱風「杜蘇芮」逐漸靠近華南沿岸，中央氣象台今日發布
最高級別的紅色颱風預警，預計杜蘇芮今晚至明早移入南海東北部，然後逐步逼近福建福清至廣
東惠來一帶，並將於周五（２８日）上午在上述沿岸地區登陸，最大可能在福建晉江到閩粵交界
登陸。福建省氣象台已將颱風預警提升為Ⅱ級，並發布Ⅱ級暴雨預警。
　　中國氣象局指出，杜蘇芮路徑與２０１６年登陸廈門的「莫蘭蒂」類似，但預計杜蘇芮進入
南海後強度會有所減弱。「莫蘭蒂」當年造成福建、浙江、江西等地３７５﹒５萬人受災，４４
人死亡失蹤，直接經濟損失３１６﹒５億元人民幣，破壞力巨大，因而被除名。中國氣象局並指
出，無論杜蘇芮最終登陸廣東還是福建，處於颱風「危險半圓」的廈門、漳州、泉州、莆田都將
遭遇最猛烈風雨。福建離島平潭目前已啟動防颱風應急響應，停航、停課，部分濱海景區停止開
放。據福建省氣象部門預計，福建最強降水時段將出現在２７日夜間至２８日，中南部地區局部
有特大暴雨。
　　中國氣象局同時指出，杜蘇芮將是近１０年來登陸或嚴重影響粵東的最強台風。廣東汕頭離
島南澳島雲澳漁港的漁船已全部回港避風，島上遊客車輛有序離島，南澳大橋亦將適時關閉。
（ｓｌ）

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