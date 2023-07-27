《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２７日北京專電》人民銀行副行長張青松表示，金融管理部

門將聚焦國家重大科技創新領域、科技型中小企業、科技成果轉化和產業化等重點方面，通過深

化金融供給側結構性改革，健全與各類科技型企業融資需求更相適應、業務更可持續的金融服務

體系，推動金融資源更多投向實體經濟和創新領域，助力科技強國建設和實現高水平科技自立自

強。

他指出，引導銀行業金融機構設立服務科技創新的專營組織架構、專門風控制度、專業產品

體系、專項考核機制，推動信貸資源向科創領域傾斜。截至２０２３年６月末，高技術製造業中

長期貸款餘額２﹒５萬億元，同比增長４１﹒５％，連續３年保持３０％以上的較高增速；科技

型中小企業貸款餘額２﹒３６萬億元，同比增長２５﹒１％，連續３年保持２５％以上的較高增

速；全國「專精特新」企業貸款餘額為２﹒７２萬億元，同比增長２０﹒４％，連續３年保持

２０％以上的增速。

截至２０２３年６月末，科創票據、科創公司債餘額約４５００億元，超過１０００家「專

精特新」中小企業在Ａ股上市，創業投資和私募股權投資基金管理規模近１４萬億元。

