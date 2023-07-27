《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２７日北京專電》第十四屆清潔能源部長會議和２０２３年

二十國集團能源轉型部長會議先後在印度果阿召開。國家能源局副局長任京東出席會議並發言。

會議期間，任京東應約與美國能源部長格蘭霍姆會見，雙方就亞太經合組織框架下能源合作等內

容交換了意見。

任京東強調，雙方要積極落實兩國元首峇里島會晤精神，秉持相互尊重、和平共處、合作共

贏的原則，開展中美能源領域對話合作。

