《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２７日北京專電》第十四屆清潔能源部長會議和２０２３年
二十國集團能源轉型部長會議先後在印度果阿召開。國家能源局副局長任京東出席會議並發言。
會議期間，任京東應約與美國能源部長格蘭霍姆會見，雙方就亞太經合組織框架下能源合作等內
容交換了意見。
任京東強調，雙方要積極落實兩國元首峇里島會晤精神，秉持相互尊重、和平共處、合作共
贏的原則，開展中美能源領域對話合作。
etnet榮膺HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁設計嘉許計劃」三項金獎！► 了解詳情
27/07/2023 11:49
《駐京專電》國家能源局副局長晤美國能源部長：開展能源領域合作
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２７日北京專電》第十四屆清潔能源部長會議和２０２３年
二十國集團能源轉型部長會議先後在印度果阿召開。國家能源局副局長任京東出席會議並發言。
會議期間，任京東應約與美國能源部長格蘭霍姆會見，雙方就亞太經合組織框架下能源合作等內
容交換了意見。
任京東強調，雙方要積極落實兩國元首峇里島會晤精神，秉持相互尊重、和平共處、合作共
贏的原則，開展中美能源領域對話合作。
etnet榮膺HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁設計嘉許計劃」三項金獎！► 了解詳情
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯虛幣
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
雙櫃台N
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰