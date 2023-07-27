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AH股新聞

27/07/2023 11:49

《駐京專電》國家能源局副局長晤美國能源部長：開展能源領域合作

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２７日北京專電》第十四屆清潔能源部長會議和２０２３年
二十國集團能源轉型部長會議先後在印度果阿召開。國家能源局副局長任京東出席會議並發言。
會議期間，任京東應約與美國能源部長格蘭霍姆會見，雙方就亞太經合組織框架下能源合作等內
容交換了意見。
　　任京東強調，雙方要積極落實兩國元首峇里島會晤精神，秉持相互尊重、和平共處、合作共
贏的原則，開展中美能源領域對話合作。

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