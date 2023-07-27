《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２７日北京專電》國家金融監管總局發布，上半年，銀行保

險主要業務保持穩步增長。上半年末，銀行業金融機構資產總額４０６﹒２萬億元（人民幣．下

同），同比增長１０﹒５％；保險公司總資產２９﹒２萬億元，同比增長９﹒６％；保險資金運

用餘額２６﹒８萬億元，同比增長９﹒７％。



＊上半年民營企業貸款新增５﹒５萬億元＊



上半年，人民幣貸款新增１５﹒７萬億元，同比多增２﹒０２萬億元。銀行保險新增債券投

資６﹒４萬億元。保險公司原保險保費收入３﹒２萬億元，同比增長１２﹒５％，提供風險保障

金額６９３０萬億元，賠款與給付支出９１５１億元，同比增長１７﹒８％。

上半年，製造業貸款新增３﹒５萬億元，同比多增１８６１億元。普惠型小微企業貸款新增

３﹒８萬億元，同比多增１﹒１萬億元。民營企業貸款新增５﹒５萬億元，同比多增９０１６億

元。

上半年末，企業類中長期貸款同比增長１７﹒９％，企業類信用貸款同比增長２３﹒４％，

循環貸款餘額同比增長２７﹒３％，均高於各項貸款平均增速。普惠型小微企業貸款平均利率同

比下降０﹒４９個百分點，民營企業貸款平均利率同比下降０﹒２５個百分點。

上半年末，高技術製造業貸款餘額同比增長２６％。推動數字經濟發展，數字經濟核心產業

貸款同比增長２３﹒８％。積極支持推動經濟社會發展綠色化、低碳化，上半年末，銀行業金融

機構綠色融資餘額同比增長３３﹒９％。



＊個人住房貸款９２％用於支持購買首套房＊



個人住房貸款投放力度加大，９２％用於支持購買首套房，合理滿足剛需群體信貸需求。住

房租賃貸款同比增長９０﹒２％。保障性安居工程貸款持續增長。積極支持就業創業，創業擔保

貸款同比增長１４﹒９％。引導信貸資金持續投入教育、醫療等社會領域，教育行業貸款同比增

長１７﹒４％，助學貸款同比增長２１﹒８％，衛生和社會工作貸款同比增長１４﹒３％。支持

補齊第三支柱養老短板。上半年末，養老理財產品同比增長７５﹒１％，個人養老金理財快速增

長，特定養老儲蓄存款達到３７７億元。

