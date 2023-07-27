《經濟通通訊社２７日專訊》進入夏天，高溫天氣頻發，內地多個城市用電負荷明顯增大，

像電動車充電樁這種大型的商業用電電價也有明顯上漲。據內媒報道，近日鄭州，上海、青島、

重慶等地也出現了使用充電樁費用上漲的情況，部分地區高峰漲幅甚至達到８７％。

報道指，目前面向個人客戶的充電費包括銷售電價和度電服務費兩部分。其中，銷售電價是

指運營商從電網採購電力的成本，動態更新。同時，不同企業的採購價格會使銷售電價有小幅差

異，且一般採用平價與峰谷電價兩種策略。

此次充電費用上漲，是電價、服務費齊上漲共同導致的。有業內人士指，目前比較共識性的

看法是，主要是由於工商業用電政策有所調整。首先，大型充電站的用電屬於工業用電，本身就

比民用電和農業用電價格高。其次，在夏季用電負荷下，電價也會有明顯的提升。

在度電服務費方面，根據發改委要求，２０２０年前，對電動汽車充換電服務費實行政府指

導價管理。但此後，充電服務費逐漸市場化，服務費價格彈性上漲。如７月１２日，鄭州區域特

來電的服務費，由每度電０﹒４２元人民幣調整為０﹒６元人民幣，漲幅達４３％。（ｌｃ）

