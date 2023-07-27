《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２７日上海專電》中國國際數字娛樂產業大會（ＣＤＥＣ）

今日在上海浦東召開，中國音像與數字出版協會第一副理事長張毅君在會上發布《２０２３年１

－６月中國遊戲產業報告》顯示，今年上半年，國內遊戲市場實際銷售收入規模為

１４４２﹒６３億元（人民幣．下同），同比下降２﹒３９％，環比增長２２﹒２％，回暖趨勢

明顯。

報告指，收入同比下降主要因為用戶消費意願及消費能力在１－４月尚未恢復；進入５月後

，儘管收入出現較大增幅，但仍難以抵消此前降幅。

張毅君表示，按此趨勢運行，預計下半年將會出現較為強勁的觸底反彈。在全球遊戲市場整

體低迷背景下，中國遊戲產業正逐漸走出低谷，呈現上升態勢。



＊中國遊戲用戶規模為６﹒６８億，達到歷史新高點＊



報告又顯示，上半年中國遊戲用戶規模為６﹒６８億，同比增長０﹒３５％，達到歷史新高

點。期內，中國自主研發遊戲國內市場實際銷售收入１２１７﹒８４億元，同比下降２﹒２５％

，環比增長２４﹒５％。自研遊戲海外市場實際銷售收入８２﹒０６億美元，同比下降

８﹒７２％。海外主要市場中，用戶消費意願和能力同樣受到經濟下行影響；不確定因素、匯率

波動以及日趨激烈的市場競爭，使得海外市場營銷成本明顯升高。

今年１至６月，中國電競市場實際銷售收入６４４﹒７６億元，同比增長１﹒２％，電競行

業正在走出低谷。可以預期，即將舉辦的杭州亞運會，將會為電競市場錦上添花。（ｌｃ）

