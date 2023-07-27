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AH股新聞

27/07/2023 11:58

《中國監管》中證監提速境外上市備案，威美控股赴美上市獲備案函

　　《經濟通通訊社２７日專訊》中證監國際合作部公布，威美控股有限公司赴美國納斯達克交
易所上市獲備案通知書。這是中企境外上市備案新規實施近四個月來，首家通過赴美ＩＰＯ備案
的企業。
　　威美控股赴納斯達克上市的申報主體是上海新駿羊絨服飾有限公司，非ＶＩＥ架構；保薦人
及主承銷商是美國的萬通證券。新駿羊絨總部在上海，成立於２０１４年，是一家服裝行業供應
鏈管理服務的供應商。
　　根據資料，目前已獲得境外ＩＰＯ備案函的企業共十家，除了威美控股，其餘九家均擬在香
港上市。從通過備案的時間看，近期有加速之勢：５月僅通過兩家，６月沒有備案通過，７月以
來通過八家。
　　上述提到的九家通過備案的擬赴港上市的企業分別為十月稻田集團、知行汽車、綠源集團、
北京友寶在線、北京第四範式、江蘇荃信生物醫藥、邁越科技、樂艙物流、北京圓心科技集團。
　　中證監制定的《境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法》及其五項監管適用指引，已於
今年３月３１日起施行。無論是境外直接或間接發行上市，還是「大紅籌」或「小紅籌」，中企
境外上市正式進入備案制時代。（ｌｃ）

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