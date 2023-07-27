《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２７日上海專電》人行上海總部今日召開２０２３年第三季

度例行新聞發布會。上海總部調查統計研究部主任呂進中在會上表示，６月上海市企業貸款加權

平均利率為３﹒６％，同比下降１５個點子，處於歷史低位，也是全國最低地區之一。其中，小

微貸款加權平均利率為３﹒８８％，同比下降３３個點子。

企業貸款方面，從期限結構看，上海企業貸款延續去年以來的中長期化特徵。截至６月末，

上海人民幣企業中長期貸款增長１４﹒３％，比企業短期貸款增速高５﹒４個百分點；上半年，

人民幣企業貸款增量中的中長期貸款佔比７１﹒４％，比去年全年高１５﹒４個百分點。

同時，房地產業融資需求有所改善。上半年，上海房地產開發貸款新增２３７億元（人民幣

．下同），同比多增５０億元。



＊上半年居民貸款增速呈逐步回升態勢＊



數據又顯示，６月末，上海市人民幣住戶貸款餘額同比增長６﹒２％，增速比５月末高

０﹒２個百分點，今年以來呈現逐步回升態勢。從增量看，上半年人民幣住戶貸款新增３９６億

元，同比多增３６３億元。其中，短期貸款新增２５３億元，同比多增３００億元，與線下消費

和出行消費回暖有關；中長期貸款新增１４４億元，同比多增６３億元。

上半年，人行上海總部累計發放再貸款再貼現資金近７２０億元，同比增長１４﹒４％；通

過普惠小微貸款支持工具提供激勵資金近５億元，帶動上海地方法人銀行新增普惠小微貸款超

２４０億元；通過普惠小微貸款階段性減息支持政策，為３０多萬戶企業的普惠小微貸款減息約

１８億元。上述舉措有力支持了普惠小微貸款較快增長。６月末，上海普惠小微貸款餘額首次超

１萬億元，同比增長３２﹒４％。

