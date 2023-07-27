《經濟通通訊２７日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



增量政策密集出台，加快落地顯效穩經濟

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為鞏固經濟回升向好勢頭，有關方面近期積極部署，在擴投資、促消費、穩預期方面動作頻頻。

專家表示，增量舉措接連出台，行動快、動作密、出拳准，緊扣擴大內需、提振信心、防範風險

等重要任務。



金融「養料」持續注入，賦能專精特新企業發展

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在昨日舉行的２０２３全國專精特新中小企業發展大會上，多位參會人士表示，實體經濟發展離

不開金融「養料」的滋潤。有關部門正加大資本市場對專精特新企業的支持力度，豐富金融工具

，健全配套政策，持續推動專精特新企業發展。



懲治力度全鏈條加大，打破財務造假「生態圈」

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澤達易盛及相關責任人員近期收到大額罰單，深大通、凱樂科技及相關責任人員等也紛紛收到行

政處罰決定書??隨著法治供給持續完善，「刑民行」立體式追責體系漸趨形成，一些財務造假

的「害群之馬」接連遭到嚴懲。





《上海證券報》



推動國有資本向戰略性新興產業集中

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７月２５日至２６日，國務院國資委舉辦地方國資委負責人國有企業改革深化提升行動研討班。

會議指出，要推動國有資本向前瞻性戰略性新興產業集中，當好「長期資本」、「耐心資本」、

「戰略資本」。



深交所分類審核跑出「加速度」

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６月１３日定增申請獲受理，７月２０日取得註冊批文，不到一個月，海格通信便拿到了定增募

資１８﹒５５億元人幣的註冊批文，創下目前深市再融資「拿批文」最快紀錄。



中證監：有力有效支持專精特新企業發展

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中證監市場二部主任王建平２６日表示，專精特新「小巨人」企業已成為新上市企業的主力軍，

中證監將更加有力有效支持專精特新企業發展，發揮好科創板和創業板的功能，穩步提升北交所

市場活躍度，積極推動「專精特新」專板建設。





《證券時報》



推動國有企業把科技創新擺在核心位置

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７月２５日至２６日，國務院國資委在京舉行「地方國資委負責人國有企業改革深化提升行動研

討班」。會議要求，要突出抓好國有企業改革深化提升行動、提質增效穩增長、科技創新能力提

升、國有經濟布局結構調整等七方面工作。



調整優化房地產政策不停步

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房地產政策走向備受各方關注，日前召開的中央政治局會議對當前的市場形勢給出了最新判斷，

即「供求關係發生重大變化」，同時，對下半年調控政策走向定調，即要「適時調整優化」。



讓資本市場活起來

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作為下半年實施金融政策的明確目標之一，「活躍資本市場，提振投資者信心」承載著各方的期

望，資本市場已經成為國內最優秀企業的競技舞台、資源配置的最佳平台、融通金融與實業的血

脈樞紐、支持科技創新的資本力量。（ｌｃ）

