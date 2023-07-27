《神州經脈》美聯儲一如預期加息０﹒２５厘，但會後聲明未提及會否停止加息。滬深股市

今（２７日）早窄幅高開，盤中汽車、軍工板塊拉漲，權重金融及白酒股亦上升，帶動滬綜指半

日升幅擴大，不過午後市況轉差，券商、房地產、家品等板塊回吐，半導體板塊跌幅顯著，拖累

滬指全日由升轉跌，全日軟０﹒２％，報３２１６﹒６７點，深成指跌０﹒４１％，創業板指軟

０﹒３２％。

人民銀行進行１１４０億元（人民幣．下同）７天期逆回購，即今日淨投放８８０億元，兩

市全日成交７８００億元，按日減少１﹒５％。陸股通淨流入３７﹒４７億元，連續三日流入。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日高開後繼續升穿７﹒１２元關口創近半個月新高，

其後升幅縮窄，收報７﹒１４０４，較上個交易日４時３０分收盤價升１１０點子，全日在

７﹒１１９２至７﹒１４４６之間波動。

中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報７﹒１２６５，較上個交易日升３０點子，六

連升，創６月１９日以來逾一個月新高，較市場預測偏強逾２００點，上個交易日報

７﹒１２９５。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 全國人大常委會副委員長李鴻忠２６日起應邀率中國黨政代表團訪問北韓，並出席北韓戰

爭停戰７０周年紀念活動。北韓勞動黨總書記、國務委員長金正恩，在今日凌晨觀看慶祝北韓戰

爭停戰７０周年的大型表演前，與李鴻忠談話。金正恩認為習近平在此重要時期派遣黨政代表團

訪問北韓，充分體現出其重視朝中友誼的意志，並指全國人民永遠不忘中國人民志願軍在北韓戰

爭中流下的鮮血。



２﹒ 國家統計局公布，６月份，全國規模以上工業企業利潤同比下降８﹒３％，降幅較５月份

收窄４﹒３個百分點。上半年，規上工業企業利潤同比下降１６﹒８％，降幅較１－５月份收窄

２個百分點、較一季度收窄４﹒６個百分點。上半年，規模以上工業企業中，大型、中型、小型

企業利潤同比降幅較一季度分別收窄４﹒１、４﹒９和５﹒６個百分點，其中６月份小型企業利

潤同比由降轉增。國家統計局工業司統計師孫曉解讀數據指出，今年以來，隨著推動經濟持續回

升向好各項政策措施落地顯效，工業生產穩步恢復，企業盈利逐月改善。



３﹒ 人民銀行副行長張青松表示，截至２０２３年６月末，高技術製造業中長期貸款餘額

２﹒５萬億元，同比增長４１﹒５％，連續３年保持３０％以上的較高增速；科技型中小企業貸

款餘額２﹒３６萬億元，同比增長２５﹒１％，連續３年保持２５％以上的較高增速。全國「專

精特新」企業貸款餘額為２﹒７２萬億元，同比增長２０﹒４％，連續３年保持２０％以上的增

速。張青松表示，金融管理部門將聚焦國家重大科技創新領域、科技型中小企業、科技成果轉化

和產業化等重點方面，推動金融資源更多投向實體經濟和創新領域。



４﹒ 國家金融監管總局公布，上半年，銀行業金融機構資產總額４０６﹒２萬億元，同比增長

１０﹒５％；保險公司總資產２９﹒２萬億元，同比增長９﹒６％。人民幣貸款新增１５﹒７萬

億元，同比多增２﹒０２萬億元。製造業貸款新增３﹒５萬億元，同比多增１８６１億元。普惠

型小微企業貸款新增３﹒８萬億元，同比多增１﹒１萬億元。民營企業貸款新增５﹒５萬億元，

同比多增９０１６億元。個人住房貸款投放力度加大，９２％用於支持購買首套房，合理滿足剛

需群體信貸需求。此外，上半年，商業銀行累計實現淨利潤１﹒３萬億元，同比增長２﹒６％，

增速較去年同期下降４﹒５個百分點。銀行業金融機構不良貸款餘額４萬億元，較年初增加

２０２１億元。不良貸款率１﹒６８％，同比下降０﹒０８個百分點。



５﹒ 人行上海總部表示，今年上半年，在人民幣對美元匯率持續承壓的情況下，外資流動整體

穩定。數據顯示，今年１－６月，上海地區零售和餐飲行業外商直接投資資本金流入分別同比增

長２﹒９倍和１﹒４倍；計算機電子通訊業外商直接投資資本金流入同比增長３﹒４倍。同時，

匯率承壓有利於出口。今年上半年，上海地區貨物貿易涉外支出２６０７﹒７億元美元，同比增

長３﹒１％；貨物貿易涉外收入１７０７﹒８億元美元，同比增長７﹒８％；收支逆差

８９９﹒９億美元，同比下降４﹒９％。



６﹒ 法國財政部長勒梅爾明起訪問中國４天，預計２９日在北京與中國官員舉行工作會議，並

出席第九次「法中高層經濟金融對話」。勒梅爾還將於３１日前往深圳，與一些中國企業家會面

，推介法國的競爭優勢，例如能滿足環保轉型所需技術及產品等，希望中國其中一些汽車能在法

國生產。法媒報道，中國電動車巨頭比亞迪創辦人兼董事長王傳福已向勒梅爾發出會面邀請。另

國家副主席韓正在北京會晤Ｖｉｓａ行政總裁凱利，稱歡迎包括美國企業在內的各國企業來華投

資興業。凱利則稱，中國在數字支付等領域取得的成就令人印象深刻，Ｖｉｓａ公司對在華投資

充滿信心，願繼續擴大對華長期合作。



７﹒ 據《彭博》報道，在中國本月限制出口後，五角大樓計劃在年底前首次與美國或加拿大的

公司簽署合同，以回收用於半導體和軍用雷達系統的礦物質「鎵」。另美國商務部長雷蒙多在一

場公開討論中指出，美國需要投資高端晶片產能，同時還要阻止最先進的技術進入中國。此外，

美國參議院周二通過國防授權法修正案，要求美國企業需向華盛頓通報其對中國半導體和人工智

能等技術的投資情況。中國外交部發言人毛寧今日在外交部例行記者會回應稱，中方堅決反對美

國借國防授權法案夾帶涉華的消極內容，批評對產業界和私營部門之間的正常經貿投資活動人為

設限或者干擾，違背市場經濟原則，擾亂全球產供鏈穩定，最終只會損害美國投資者自身利益。



８﹒ ＩＤＣ最新數據顯示，２０２３年第二季，中國智能手機市場出貨量約６５７０萬台，同

比下降２﹒１％，降幅較第一季的下降１２﹒１％明顯收窄１０個百分點。上半年出貨量約

１﹒３億台，同比下降７﹒４％。ＩＤＣ指，上半年中國智能手機市場情況低於預期，尤其是整

個「６１８」年中大促銷期間，在廠商與電商平台雙重優惠補貼且力度較大的情況下，智能手機

銷售同比下降幅度仍超過５％，消費者需求持續低迷。另小米集團董事長兼ＣＥＯ雷軍在微博透

露，小米ＭＩＸ Ｆｏｌｄ ３將於８月發布，該機型將首次搭載徠卡光學全焦段四攝技術，相

信將以攝力作賣點。（ｓｌ）

