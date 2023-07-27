《鍾之日記》７月２７日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：跌。



美聯儲一如預期加息０﹒２５厘，但會後聲明未提及會否停止加息。滬深股市今早窄幅高開

，盤中汽車、軍工板塊拉漲，權重金融及白酒股亦上升，帶動滬綜指半日升幅擴大，不過午後市

況轉差，券商、房地產、家品等板塊回吐，半導體板塊跌幅顯著，拖累滬指全日由升轉跌，全日

軟０﹒２％，報３２１６﹒６７點，深成指跌０﹒４１％，創業板指軟０﹒３２％。

人民銀行進行１１４０億元人民幣７天期逆回購，即今日淨投放８８０億元人民幣；兩市全

日成交７８００億元人民幣，按日減少１﹒５％。

國家統計局公布，６月全國規模以上工業企業利潤同比下降８﹒３％，降幅較５月份收窄

４﹒３個百分點。上半年規上工業企業利潤同比下降１６﹒８％，降幅較１－５月份收窄２﹒０

個百分點、較一季度收窄４﹒６個百分點。



＊港股近摸兩萬關＊



美聯儲加息２５個基點，將聯邦資金利率提高至５﹒２５厘至５﹒５厘，創２２年新高，符

合市場預期，主席鮑威爾繼續放鷹，明確表示今年不會降息。

不過隨著汽車股受利好消息刺激，加上內房反彈，港股表現上升，恒生指數收報１９６３９

，升２７３點或１﹒４１％，再度接近兩萬關，主板成交１１０７﹒４４億元。



＊與福士合作或加快獲利，小鵬升至一年高＊



德國汽車製造商福士汽車（內地稱大眾汽車）計劃向小鵬汽車（０９８６８）投資７億美元

，聯合在中國開發電動汽車，至少推出兩款新的電動車型，首款車型將於２０２６年上市。消息

觸發小鵬汽車美股隔晚狂飆，收市漲２６﹒７％，報１９﹒４６美元。小鵬汽車港股今日亦大升

３３﹒９％，報８１元，創近一年新高。

交易完成後，福士將獲得一個小鵬汽車董事會觀察員席位，並成為小鵬汽車第三大股東，排

在何小鵬和阿里巴巴（０９９８８）之後。

對於小鵬汽車獲德國知名車企入股，小鵬名譽副董事長兼聯席總裁顧宏地表示，公司預計從

中獲得可觀的經常性收入，可能比預期更早實現盈利能力。小鵬汽車２０２２年第四季度淨虧損

２３﹒６億元人民幣。

其他大行也看法正面。瑞銀報告指，大眾及小鵬的合作將令小鵬取得部分技術，令市場驚喜

，相信會提振市場情緒。瑞銀對小鵬給予「買入」評級。摩根士丹利報告指，今次是雙贏合作，

小鵬可擴大智能座位和技術，而大眾亦可加快推出下一代純電動汽車，加強在中國的電動汽車業

務。大摩對小鵬評級「增持」。



＊不理內憂外患，內房上演反彈行情＊



碧桂園（０２００７）經歷多日股債雙殺行情後，今日又再大幅反彈，股價升１１﹒８％，

報１﹒６１元，旗下碧桂園服務（０６０９８）升９﹒４％；其他內房股亦均升，融創中國

（０１９１８）升８﹒５％，新城發展（０１０３０）升７﹒６％，龍湖（００９６０）升

５﹒２％，萬科企業（０２２０２）升２﹒１％，合生創展集團（００７５４）升４﹒８％，潤

地（０１１０９）升３﹒９％。

政治局會議不再提及「房住不炒」，但不代表內房行業的難關就此迎刃而解。遠洋集團

（０３３７７）公告指，如果關於美元票據的特別決議案未獲債權人批准，可能觸發其他債務交

叉違約，公司或需立即重組，更警告持有人可能會失去其於票據的全部或大部分投資。遠洋集團

全日價升８％，報０﹒４７５元。

中國恒大（０３３３３）表示，計劃８月就境外債務重組舉行債權人投票會議，不過其將於

下周一（３１日）進行清盤聆訊；另外，河北地方民企隆基泰和在微信號發布公開信稱，受疫情

及房地產行業下行影響，隆基泰和出現流動性危機，並向法院申請重整，近日已裁定受理。

國際評級機構惠譽警告，若住房銷售無法持續復甦，大部分受困房企將繼續面臨償債困難，

債務重組本質上屬於債務延期償付，而非可持續性的永久債務重組。





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