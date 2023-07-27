《經濟通通訊社２７日專訊》芒果超媒（深：３００４１３）發公告稱，公司擬以自有資金

現金收購公司控股股東芒果傳媒持有的金鷹卡通１００％股權，交易價格高達８﹒３５億元（人

民幣．下同）。公告顯示，金鷹卡通過去兩年的營收分別為４﹒５２億元和２﹒７３億元，淨利

潤分別為６０９２萬元及４６９９萬元。

市場或認為交易價格過高，芒果超媒現價跌４﹒２％，報３３﹒３３元。不過轉讓雙方定下

了對賭協議，如果金鷹卡通在未來三年的淨利潤不達標，芒果傳媒需給予芒果超媒現金補償。

金鷹卡通為青少兒節目製作龍頭，代表作品包括《麥咭和他的朋友們》、《中國新聲代》、

《２３號牛乃唐》、《玩名堂》等，金鷹卡通全國網去年在４－１４歲觀眾的市場份額為

４﹒７５％，並通過ＩＰ資源舉辦一系列線下主題活動、與多個樂園達成合作，及推出相關文創

產品。有內地券商分析指，金鷹卡通有助於豐富芒果超媒的內容矩陣，並拓展在青少兒群體的影

響力，「芒果ＴＶ」和廣告營銷渠道亦可以幫助金鷹卡通快速獲取網絡用戶流量、打開商業化變

現空間，看好金鷹卡通與芒果超媒現有業務的協同效應。（ｅｙ）

