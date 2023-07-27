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AH股新聞

27/07/2023 16:19

【內房困局】據報萬科與萬達糾紛和解，萬達商管涉及股權將被解凍

　　《經濟通通訊社２７日專訊》內媒引述知情人士報道，萬科集團（０２２０２）
（深：０００００２）與萬達集團早前在長春國際影都合作項目中產生的資金糾紛已基本達成和
解，萬科已申請凍結的萬達商管部分股權即將解凍。
　　報道指因資金糾紛，今年６月５日，萬科集團申請凍結了大連萬達集團持有的大連萬達商管
集團約１９﹒７９億股權，涉萬達商管１２００億元人民幣淨資產，股權凍結期限至２０２６年
６月４日。（ｊｔ）

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