《經濟通通訊社２７日專訊》據《日本經濟新聞》報道，在對華貿易的雙邊結算中，人民幣

的使用正在擴大。關於企業和機構投資者等使用的結算貨幣的統計數據顯示，人民幣結算所佔比

例在２０２３年二季度達４９％，首次超過美元。

報道指，這其中較大的影響因素包括金融開放和中俄貿易增加。雖然全球範圍內人民幣結算

所佔比例不到３％，但「去美元化」開始取得進展。

此次的統計未包括不直接經由中國的第三國間貿易和資本交易的人民幣結算。據環球銀行間

金融通信協會統計，截至２０２３年６月，美元在全球總結算額（包括第三國間）中所佔比例為

４２﹒０２％，居第一位，人民幣約佔２﹒７７％，居第五位。２０２３年二季度，以人民幣計

價的跨境結算同比增長１１％，達１﹒５１０４萬億美元。從可追溯的自２０１０年以來的數據

來看，這是人民幣季度表現首次優於美元。



＊資本市場開放及俄羅斯受制裁加速「去美元化」＊



報道認為，人民幣結算的規模擴大主要源於兩個因素：資本市場開放和貿易結算「去美元化

」。中國有關部門出於提高金融城市存在感等考慮，允許投資者經由香港買賣以人民幣計價的股

票和債券。２０１４年股票市場交易互聯互通、２０１７年「債券通」的啟動推高了人民幣結算

額。２０２２年，交易所交易基金（ＥＴＦ）被納入互聯互通機制，２０２３年又啟動了利率互

換市場互聯互通。

而在貿易金融方面的影響因素是，中國與俄羅斯之間擴大了人民幣結算。２０２２年俄烏衝

突發生後，俄羅斯受到制裁，基本被排除在美元和歐元結算體系之外，於是在與中方的石油交易

中使用人民幣結算。

今後，人民幣結算所佔份額很可能將進一步提高。因為中國當局已經表明促進人民幣國際化

的方針。２０２２年１０月的中共二十大提到有序推進人民幣國際化。與以往「穩慎推進」的說

法相比，這被認為展現了更積極的姿態。（ｊｔ）

