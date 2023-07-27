《經濟通通訊社２７日專訊》德國汽車製造商大眾汽車集團計劃向小鵬汽車（０９８６８）

投資７億美元，聯合在中國開發電動汽車。大眾汽車表示，與小鵬汽車計劃至少推出兩款新的電

動車型，首款車型將於２０２６年上市。消息觸發小鵬汽車美股隔晚狂飆，收市漲２６﹒７％，

報１９﹒４６美元。

小鵬汽車公布，協議向大眾汽車（中國）配發（以Ａ類普通股為形式）股份，佔擴大已發行

及在外流通的股份總數的４﹒９９％，作價每股美國存託股１５美元，以每股存託股代表兩股Ａ

類普通股，相當於每股Ａ類普通股５８﹒６港元，比該股昨日在香港聯交所收市價折讓約

３﹒２％，預期總代價約７億美元現金。

交易完成後，大眾汽車集團將獲得一個小鵬汽車董事會觀察員席位。大眾集團也將排在何小

鵬、阿里巴巴（０９９８８）之後，成為小鵬汽車第三大股東。

此外，大眾集團還宣布，其高端品牌奧迪與上汽集團（滬：６００１０４）簽署了戰略備忘

錄，以進一步擴大現有合作。奧迪將深化與長期合作夥伴上汽集團的關係，這也將增強其電動汽

車陣容。

數據顯示，中國市場是大眾汽車最重要的市場之一。大眾汽車此舉旨在加強在中國市場的競

爭力，以應對競爭對手的挑戰。這也是大眾汽車在推動其電動化戰略的重要舉措之一。同時，該

合作也有利於小鵬汽車提升製造和技術實力，推動其市場地位的進一步提升。



＊貝瑞德：過去幾個月與小鵬汽車團隊保持交流＊



大眾汽車集團（中國）董事長兼ＣＥＯ貝瑞德在微博發文稱，大眾汽車與小鵬汽車，以及奧

迪與上汽集團分別達成的戰略合作中，大眾汽車品牌和奧迪品牌將與各合作夥伴聯合開發新電動

車型，滿足新細分市場的客戶需求。大眾汽車品牌將面向中型車市場，開發兩款全新電動車型；

奧迪品牌將面向高端細分市場。新車型將不會取代兩個品牌的現有車型。貝瑞德稱，在過去的幾

個月，他與小鵬汽車董事長何小鵬以及小鵬汽車團隊保持交流。（ｊｔ）

