《經濟通通訊社２７日專訊》智能電話摺機戰再開打。小米集團（０１８１０）董事長兼

ＣＥＯ雷軍發布微博透露，小米ＭＩＸ Ｆｏｌｄ ３將於８月發布，該機型將首次搭載徠卡光

學全焦段四攝技術。

小米官方亦公開預告小米ＭＩＸ Ｆｏｌｄ ３海報，以「徠卡影像光學新範式」作標語，

並強調 在微型化ＯＩＳ馬達、超薄高透鏡片、小型化潛望式長焦模組、堆疊設計等關鍵領域實

現了多項突破，相信將會以攝力作賣點。（ｃｔ）

