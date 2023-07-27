《經濟通通訊社２７日專訊》智能電話摺機戰再開打。小米集團（０１８１０）董事長兼
ＣＥＯ雷軍發布微博透露，小米ＭＩＸ Ｆｏｌｄ ３將於８月發布，該機型將首次搭載徠卡光
學全焦段四攝技術。
小米官方亦公開預告小米ＭＩＸ Ｆｏｌｄ ３海報，以「徠卡影像光學新範式」作標語，
並強調 在微型化ＯＩＳ馬達、超薄高透鏡片、小型化潛望式長焦模組、堆疊設計等關鍵領域實
現了多項突破，相信將會以攝力作賣點。（ｃｔ）
etnet Forex版面大革新！一按了解更新詳情，參加遊戲，填問卷贏獎品！► 立即了解與參加
27/07/2023 13:58
雷軍於微博透露：小米ＭＩＸ Ｆｏｌｄ ３將於８月發布
《經濟通通訊社２７日專訊》智能電話摺機戰再開打。小米集團（０１８１０）董事長兼
ＣＥＯ雷軍發布微博透露，小米ＭＩＸ Ｆｏｌｄ ３將於８月發布，該機型將首次搭載徠卡光
學全焦段四攝技術。
小米官方亦公開預告小米ＭＩＸ Ｆｏｌｄ ３海報，以「徠卡影像光學新範式」作標語，
並強調 在微型化ＯＩＳ馬達、超薄高透鏡片、小型化潛望式長焦模組、堆疊設計等關鍵領域實
現了多項突破，相信將會以攝力作賣點。（ｃｔ）
etnet Forex版面大革新！一按了解更新詳情，參加遊戲，填問卷贏獎品！► 立即了解與參加
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯虛幣
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
雙櫃台N
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰