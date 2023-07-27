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AH股新聞

27/07/2023 13:58

雷軍於微博透露：小米ＭＩＸ　Ｆｏｌｄ　３將於８月發布

　　《經濟通通訊社２７日專訊》智能電話摺機戰再開打。小米集團（０１８１０）董事長兼
ＣＥＯ雷軍發布微博透露，小米ＭＩＸ　Ｆｏｌｄ　３將於８月發布，該機型將首次搭載徠卡光
學全焦段四攝技術。
　　小米官方亦公開預告小米ＭＩＸ　Ｆｏｌｄ　３海報，以「徠卡影像光學新範式」作標語，
並強調　在微型化ＯＩＳ馬達、超薄高透鏡片、小型化潛望式長焦模組、堆疊設計等關鍵領域實
現了多項突破，相信將會以攝力作賣點。（ｃｔ）

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