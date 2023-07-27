《經濟通通訊社２７日專訊》美國聯儲局一如預期加息０﹒２５厘，但會後聲明未提及會否

停止加息。滬深股市今早窄幅高開，上證綜合指數（滬綜指）高開０﹒０８％，報

３２２５﹒４８點，深成指高開０﹒１５％，地產股顯著回吐，惟汽車股受小鵬汽車

（０９８６８）獲海外知名車企入股消息刺激大幅高開。

中國電動車行業發展迅速，近日更取得里程碑式發展。德國汽車製造商福士集團（內地稱大

眾汽車集團）旗下中國子公司計劃向小鵬汽車投資７億美元，聯合在中國開發電動汽車。大眾汽

車表示將與小鵬汽車計劃至少推出兩款新的電動車型，首款車型將於２０２６年上市。

內房流動性危機繼續發酵，遠洋集團（０３３７７）在公告中指，如果關於美元票據的特別

決議案未獲債權人批准，可能觸發其他債務交叉違約，公司或需立即重組，更警告持有人可能會

失去其於票據的全部或大部分投資；中國恒大（０３３３３）表示，計劃８月就境外債務重組舉

行債權人投票會議，不過其將於下周一（３１日）進行清盤聆訊；另外，河北地方民企隆基泰和

在微信號發布公開信稱，受疫情及房地產行業下行影響，隆基泰和出現流動性危機，並向法院申

請重整，近日已裁定受理。

人民銀行進行１１４０億元（人民幣．下同）７天期逆回購，即今日淨投放８８０億元。

（ｅｙ）

