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AH股新聞

27/07/2023 11:32

《Ａ股行情》滬綜指半日收升０﹒４４％，汽車、軍工受利好帶動

　　《經濟通通訊社２７日專訊》美聯儲一如預期加息０﹒２５厘，但會後聲明未提及會否停止
加息。滬深股市今早窄幅高開，盤中汽車、軍工板塊拉漲，權重金融及白酒股亦上升，帶動滬綜
指半日升幅擴大至０﹒４４％，報３２３７﹒１３點，深成指升０﹒３４％，創業板指漲
０﹒４９％。
　　人民銀行進行１１４０億元（人民幣．下同）７天期逆回購，即今日淨投放８８０億元，兩
市半日成交４７３５億元，較上日（２６日）同時段成交減少５﹒１％。
　　國家統計局公布，６月份，全國規模以上工業企業利潤同比下降８﹒３％，降幅較５月份收
窄４﹒３個百分點。上半年，規上工業企業利潤同比下降１６﹒８％，降幅較１－５月份收窄
２﹒０個百分點、較一季度收窄４﹒６個百分點。
　
＊喜迎中德聯姻，汽車配件股起飛＊
　
　　中國電動車行業發展迅速，近日更取得里程碑式發展。德國汽車製造商福士集團（內地稱大
眾汽車集團）旗下中國子公司計劃向小鵬汽車（０９８６８）投資７億美元，聯合在中國開發電
動汽車。大眾汽車表示將與小鵬汽車計劃至少推出兩款新的電動車型，首款車型將於２０２６年
上市。小鵬汽車市值飆漲，港股現價升３２﹒２％。
　　此外，大眾集團還宣布，其高端品牌奧迪與上汽集團（滬：６００１０４）簽署了戰略備忘
錄，以進一步擴大現有合作。上汽集團升２﹒４％。
　　汽車同業亦升，廣汽集團（滬：６０１２３８）漲２﹒８％，長城汽車
（滬：６０１６３３）升０﹒９％，比亞迪（深：００２５９４）揚０﹒５％。
　　部分汽車配件股急漲，鵬翎股份（深：３００３７５）、正強股份（深：３０１１１９）飆
兩成漲停，維科精密（深：３０１４９９）升１８﹒５％，派生科技（深：３００１７６）升
１２﹒１％，溯聯股份（深：３０１３９７）升１１﹒１％。
　
＊中航電測併殲２０製造商，股價飆漲停＊
　
　　中航電測（深：３００１１４）公告，擬向航空工業集團發行股份購買其持有的航空工業成
飛１００％股權，交易價格１７４億元。航空工業成飛是中國航空武器裝備研製生產和出口主要
基地、民機零部件重要製造商，戰機殲２０就是成飛研製的第五代戰機。中航電測今早裂口高開
，目前飆升２０％漲停，報５７﹒９１元。
　　其他軍工股亦升，新余國科（深：３００７２２）升７﹒５％，恒宇信通
（深：３００９６５）升４﹒５％，中國船舶（滬：６００１５０）升４﹒３％，中船科技
（滬：６０００７２）升４﹒１％，中無人機（滬：６８８２９７）升２﹒４％。（ｅｙ）

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