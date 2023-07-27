《經濟通通訊社２７日專訊》美聯儲一如預期加息０﹒２５厘，但會後聲明未提及會否停止

加息。滬深股市今早窄幅高開，盤中汽車、軍工板塊拉漲，權重金融及白酒股亦上升，帶動滬綜

指半日升幅擴大至０﹒４４％，報３２３７﹒１３點，深成指升０﹒３４％，創業板指漲

０﹒４９％。

人民銀行進行１１４０億元（人民幣．下同）７天期逆回購，即今日淨投放８８０億元，兩

市半日成交４７３５億元，較上日（２６日）同時段成交減少５﹒１％。

國家統計局公布，６月份，全國規模以上工業企業利潤同比下降８﹒３％，降幅較５月份收

窄４﹒３個百分點。上半年，規上工業企業利潤同比下降１６﹒８％，降幅較１－５月份收窄

２﹒０個百分點、較一季度收窄４﹒６個百分點。



＊喜迎中德聯姻，汽車配件股起飛＊



中國電動車行業發展迅速，近日更取得里程碑式發展。德國汽車製造商福士集團（內地稱大

眾汽車集團）旗下中國子公司計劃向小鵬汽車（０９８６８）投資７億美元，聯合在中國開發電

動汽車。大眾汽車表示將與小鵬汽車計劃至少推出兩款新的電動車型，首款車型將於２０２６年

上市。小鵬汽車市值飆漲，港股現價升３２﹒２％。

此外，大眾集團還宣布，其高端品牌奧迪與上汽集團（滬：６００１０４）簽署了戰略備忘

錄，以進一步擴大現有合作。上汽集團升２﹒４％。

汽車同業亦升，廣汽集團（滬：６０１２３８）漲２﹒８％，長城汽車

（滬：６０１６３３）升０﹒９％，比亞迪（深：００２５９４）揚０﹒５％。

部分汽車配件股急漲，鵬翎股份（深：３００３７５）、正強股份（深：３０１１１９）飆

兩成漲停，維科精密（深：３０１４９９）升１８﹒５％，派生科技（深：３００１７６）升

１２﹒１％，溯聯股份（深：３０１３９７）升１１﹒１％。



＊中航電測併殲２０製造商，股價飆漲停＊



中航電測（深：３００１１４）公告，擬向航空工業集團發行股份購買其持有的航空工業成

飛１００％股權，交易價格１７４億元。航空工業成飛是中國航空武器裝備研製生產和出口主要

基地、民機零部件重要製造商，戰機殲２０就是成飛研製的第五代戰機。中航電測今早裂口高開

，目前飆升２０％漲停，報５７﹒９１元。

其他軍工股亦升，新余國科（深：３００７２２）升７﹒５％，恒宇信通

（深：３００９６５）升４﹒５％，中國船舶（滬：６００１５０）升４﹒３％，中船科技

（滬：６０００７２）升４﹒１％，中無人機（滬：６８８２９７）升２﹒４％。（ｅｙ）

