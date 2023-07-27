《經濟通通訊社２７日專訊》美聯儲一如預期加息０﹒２５厘，但會後聲明未提及會否停止

加息。滬深股市今早窄幅高開，盤中汽車、軍工板塊拉漲，權重金融及白酒股亦上升，帶動滬綜

指半日升幅擴大，不過午後市況轉差，券商、房地產、家品等板塊回吐，半導體板塊跌幅顯著，

拖累滬指全日由升轉跌，全日軟０﹒２％，報３２１６﹒６７點，深成指跌０﹒４１％，創業板

指軟０﹒３２％。

人民銀行進行１１４０億元（人民幣．下同）７天期逆回購，即今日淨投放８８０億元，兩

市全日成交７８００億元，按日減少１﹒５％。

國家統計局公布，６月份，全國規模以上工業企業利潤同比下降８﹒３％，降幅較５月份收

窄４﹒３個百分點。上半年規上工業企業利潤同比下降１６﹒８％，降幅較１－５月份收窄

２﹒０個百分點、較一季度收窄４﹒６個百分點。



＊四大行領升，券商股卻捱沽＊



權重金融股今日領升，中國人壽（滬：６０１６２８）升２﹒１％，中國人保

（滬：６０１３１９）升１﹒３％，新華保險（滬：６０１３３６）揚１﹒１％；四大行全升，

建設銀行（滬：６０１９３９）漲１﹒９％，農業銀行（滬：６０１２８８）升１﹒７％，工商

銀行（滬：６０１３９８）升１﹒５％，中國銀行（滬：６０１９８８）走高０﹒８％。

惟券商股捱沽，首創證券（滬：６０１１３６）挫５﹒２％，信達證券

（滬：６０１０５９）跌２﹒８％，中國銀河（滬：６０１８８１）跌２﹒４％，華泰證券

（滬：６０１６８８）走低１﹒６％，中信建投（滬：６０１０６６）跌１﹒３％，中信証券

（滬：６０００３０）跌１﹒２％。



＊汽車股先升後軟＊



中國電動車行業發展迅速，近日更取得里程碑式發展。德國汽車製造商福士集團（內地稱大

眾汽車集團）旗下中國子公司計劃向小鵬汽車（０９８６８）投資７億美元，聯合在中國開發電

動汽車。大眾汽車表示將與小鵬汽車計劃至少推出兩款新的電動車型，首款車型將於２０２６年

上市。小鵬汽車市值飆漲，港股現價升超過３３％。

此外，福士集團還宣布，其高端品牌奧迪與上汽集團（滬：６００１０４）簽署了戰略備忘

錄，以進一步擴大現有合作。上汽集團升１﹒５％。

汽車同業早段升，午後則部分回落，廣汽集團（滬：６０１２３８）漲１﹒８％，長城汽車

（滬：６０１６３３）倒跌０﹒５％，比亞迪（深：００２５９４）軟０﹒２％。

部分汽車配件股急漲，鵬翎股份（深：３００３７５）、正強股份（深：３０１１１９）飆

兩成漲停，派生科技（深：３００１７６）升１９﹒８％，溯聯股份（深：３０１３９７）升

１２﹒８％，興民智通（深：００２３５５）、索菱股份（深：００２７６６）、京威股份

（深：００２６６２）、隆基機械（深：００２３６３）等集體升一成漲停。（ｅｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３９０２﹒３５ －０﹒１２

上證綜合指數 ３２１６﹒６７ －０﹒２０ ３３２１﹒４５

上證Ａ股指數 ３３７２﹒０４ －０﹒２０

深證成份指數 １０９２３﹒７７ －０﹒４１ ４４７８﹒７４

深圳創業板指數 ２１８４﹒１０ －０﹒３２

上證Ｂ股指數 ２７３﹒６４ ＋０﹒４４ １﹒４３

深證Ｂ股指數 １２０２﹒３９ ＋０﹒４２ ０﹒５０

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