《經濟通通訊社２７日專訊》深證成分指數全日收市跌０﹒４１％，報１０９２３﹒７７點

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德國汽車製造商福士集團（內地稱大眾汽車集團）旗下中國子公司計劃向小鵬汽車投資７億

美元，聯合在中國開發電動汽車，至少推出兩款新的電動車型，首款車型將於２０２６年上市。

部分汽車配件股急漲，鵬翎股份（深：３００３７５）、正強股份（深：３０１１１９）飆兩成

漲停。

中航電測（深：３００１１４）公告，擬向航空工業集團發行股份購買其持有的航空工業成

飛１００％股權，交易價格１７４億元人民幣。中航電測今早裂口高開，全日飆升２０％漲停，

報５７﹒９１元人民幣。其他軍工股亦升，新余國科（深：３００７２２）升６﹒６％，恒宇信

通（深：３００９６５）升５﹒４％。

網易有道對外推出了內地首個教育領域垂直大模型「子曰」，並發布了基於「子曰」大模型

研發的六大創新應用：「ＬＬＭ翻譯」「虛擬人口語教練」「ＡＩ作文指導」「語法精講」「

ＡＩ Ｂｏｘ」以及「文檔問答」。惟ＡＩ股走低，同花順（深：３０００３３）挫４％，昆侖

萬維（深：３００４１８）跌２﹒２％。（ｊｔ）

