《經濟通通訊社２７日專訊》深證成分指數全日收市跌０﹒４１％，報１０９２３﹒７７點
。
德國汽車製造商福士集團（內地稱大眾汽車集團）旗下中國子公司計劃向小鵬汽車投資７億
美元，聯合在中國開發電動汽車，至少推出兩款新的電動車型，首款車型將於２０２６年上市。
部分汽車配件股急漲，鵬翎股份（深：３００３７５）、正強股份（深：３０１１１９）飆兩成
漲停。
中航電測（深：３００１１４）公告，擬向航空工業集團發行股份購買其持有的航空工業成
飛１００％股權，交易價格１７４億元人民幣。中航電測今早裂口高開，全日飆升２０％漲停，
報５７﹒９１元人民幣。其他軍工股亦升，新余國科（深：３００７２２）升６﹒６％，恒宇信
通（深：３００９６５）升５﹒４％。
網易有道對外推出了內地首個教育領域垂直大模型「子曰」，並發布了基於「子曰」大模型
研發的六大創新應用：「ＬＬＭ翻譯」「虛擬人口語教練」「ＡＩ作文指導」「語法精講」「
ＡＩ Ｂｏｘ」以及「文檔問答」。惟ＡＩ股走低，同花順（深：３０００３３）挫４％，昆侖
萬維（深：３００４１８）跌２﹒２％。（ｊｔ）
etnet Forex版面大革新！一按了解更新詳情，參加遊戲，填問卷贏獎品！► 立即了解與參加