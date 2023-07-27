《經濟通通訊社２７日專訊》德國汽車製造商大眾汽車集團計劃向小鵬汽車（０９８６８）

投資７億美元（約合５億元人民幣），聯合在中國開發電動汽車。大眾汽車表示，與小鵬汽車計

劃至少推出兩款新的電動車型，首款車型將於２０２６年上市。消息觸發小鵬汽車美股隔晚狂飆

，收市漲２６﹒７％，報１９﹒４６美元。

交易完成後，大眾持有小鵬約４﹒９９％的股權，也將排在何小鵬、阿里巴巴

（０９９８８）之後，成為小鵬汽車第三大股東。

何小鵬在微博發文稱，期待大和小的攜手，將最好的技術，最好的產品，最好的品牌帶到全

球。

此外，大眾集團還宣布，其高端品牌奧迪與上汽集團（滬：６００１０４）簽署了戰略備忘

錄，以進一步擴大現有合作。奧迪將深化與長期合作夥伴上汽集團的關係，這也將增強其電動汽

車陣容。

大眾汽車集團（中國）董事長兼ＣＥＯ貝瑞德在微博發文稱，大眾汽車與小鵬汽車，以及奧

迪與上汽集團分別達成的戰略合作中，大眾汽車品牌和奧迪品牌將與各合作夥伴聯合開發新電動

車型，滿足新細分市場的客戶需求。大眾汽車品牌將面向中型車市場，開發兩款全新電動車型；

奧迪品牌將面向高端細分市場。新車型將不會取代兩個品牌的現有車型。

上汽集團現升１﹒７％，其他小鵬汽車產業鏈股也同造好，德賽西威（深：００２９２０）

抽高５﹒３％，銀輪股份（深：００２１２６）升２﹒１％，臥龍電驅（滬：６００５８０）升

１﹒７％，拓普集團（滬：６０１６８９）升１﹒５％。（ｊｔ）

