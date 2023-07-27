《經濟通通訊社２７日專訊》三安光電（滬：６００７０３）公告，國家集成電路產業投資

基金（簡稱：大基金）７月１８日至７月２６日，通過集中競價方式累計減持公司０﹒８０８％

股份，其減持計劃實施完畢。本次權益變動後，大基金持有公司總股本的比例下降至

４﹒９９９９９９５％，不再是公司持股５％以上的股東。

國家集成電路產業投資基金被投資者稱為「大基金」，是為促進集成電路產業發展而設立的

。大基金的運作向來被認為是半導體的風向標。今年３月以來，大基金頻頻減持，萬業企業

（滬：６００６４１）、長川科技（深：３００６０４）、國科微（深：３００６７２）、安集

科技（滬：６８８０１９）、景嘉微（深：３００４７４）、三安光電、賽微電子

（深：３００４５６）、國芯科技（滬：６８８２６２）、北方華創（深：００２３７１）相繼

披露過大基金減持計劃。不過，有業界人士表示，隨著大基金一期減持相關企業，大基金二期的

投資可能加速，尤其是在半導體材料和設備端。

三安光電目前微跌０﹒１％，報１６﹒６７元人民幣。上述提及的個股也走勢向下，長川科

技挫２﹒４％，安集科技跌１﹒５％，北方華創跌０﹒８％，國科微跌０﹒６％，景嘉微跌

０﹒１％，國芯科技跌０﹒０３％，惟賽微電子升０﹒４％。



＊三安光電：大基金減持不會影響公司股權結構＊



三安光電證券事務部工作人員表示，大股東持股數量比例穩定，大基金減持將不會影響公司

股權結構。此外，三安光電上半年業績預告顯示，公司今年上半年淨利潤同比減少７５％到

８５％，扣非淨利潤為虧損。對此，該工作人員表示，上半年業績主要受下游市場需求恢復不達

預期影響，下半年整體市場環境恢復明顯，銷售規模或將明顯改善。（ｊｔ）

