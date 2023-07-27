《經濟通通訊社２７日專訊》三安光電（滬：６００７０３）公告，國家集成電路產業投資
基金（簡稱：大基金）７月１８日至７月２６日，通過集中競價方式累計減持公司０﹒８０８％
股份，其減持計劃實施完畢。本次權益變動後，大基金持有公司總股本的比例下降至
４﹒９９９９９９５％，不再是公司持股５％以上的股東。
國家集成電路產業投資基金被投資者稱為「大基金」，是為促進集成電路產業發展而設立的
。大基金的運作向來被認為是半導體的風向標。今年３月以來，大基金頻頻減持，萬業企業
（滬：６００６４１）、長川科技（深：３００６０４）、國科微（深：３００６７２）、安集
科技（滬：６８８０１９）、景嘉微（深：３００４７４）、三安光電、賽微電子
（深：３００４５６）、國芯科技（滬：６８８２６２）、北方華創（深：００２３７１）相繼
披露過大基金減持計劃。不過，有業界人士表示，隨著大基金一期減持相關企業，大基金二期的
投資可能加速，尤其是在半導體材料和設備端。
三安光電目前微跌０﹒１％，報１６﹒６７元人民幣。上述提及的個股也走勢向下，長川科
技挫２﹒４％，安集科技跌１﹒５％，北方華創跌０﹒８％，國科微跌０﹒６％，景嘉微跌
０﹒１％，國芯科技跌０﹒０３％，惟賽微電子升０﹒４％。
＊三安光電：大基金減持不會影響公司股權結構＊
三安光電證券事務部工作人員表示，大股東持股數量比例穩定，大基金減持將不會影響公司
股權結構。此外，三安光電上半年業績預告顯示，公司今年上半年淨利潤同比減少７５％到
８５％，扣非淨利潤為虧損。對此，該工作人員表示，上半年業績主要受下游市場需求恢復不達
預期影響，下半年整體市場環境恢復明顯，銷售規模或將明顯改善。（ｊｔ）
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