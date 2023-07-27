《經濟通通訊社２７日專訊》內地出招呵護房地產行業融資環境，不過最近再多一家大型房

企申請重整。河北地方民企隆基泰和在微信號發布公開信稱，受疫情及房地產行業下行影響，隆

基泰和出現流動性危機，並向法院申請重整，近日已裁定受理。

全國企業破產重整案件信息網顯示，河北省高碑店市法院於日前裁定受理隆基泰和重整一案

，並於同日指定隆基泰和清算組為管理人。法院定於今年１１月９日上午９時３０分通過網絡會

議形式召開第一次債權人會議，依法申報債權的債權人有權參加債權人會議。

隆基泰和是河北省地方房企，控制該集團的魏少軍家族以２２０億元（人民幣．下同）的身

家，於去年位列２０２２胡潤全球房地產企業家榜第７５名，並在２０２２胡潤全球富豪榜排第

１０２３位。但就在同年，隆基泰和已被列為限制高消費企業，魏少軍為關聯限制消費對象。

根據集團官網介紹，隆基泰和以文化商業旅遊、房產開發、產業發展、金融服務、智慧能源

等九大產業為支撐，產業遍布超過２０個城市，號稱總資產近１０００億元，員工超過２﹒３萬

人。

魏少軍還擁有一家港股上市公司鑫達投資（０１２８１），成交量一向偏低，近日股價未見

異動。



＊隆基泰和：司法重整非破產清算＊



隆基泰和在公開信中表示，前期經過了多方努力，嘗試了各種自我拯救的途徑和方式，但仍

有部分房屋未能向業主及時交付，仍有欠款未能及時償還，至近日申請通過司法重整解決問題，

強調這是公司慎重而艱難的決定，希望通過司法重整破除障礙制約，有效推進項目建設。

隆基泰和又指，司法重整並不是破產清算，而是基於企業陷入困境且仍有重整基礎情況下最

有效的司法解決辦法，實質是為了保護業主和各類債權人利益，並統一解決和實現清償。強調集

團進入司法重整程序後仍將正常運行，已購買各項目公司相關樓盤但尚未交房的業主、與項目公

司簽署其他協議的主體，仍按照與項目公司簽署的原有協議享有權利，暫不需要申報或登記。

（ｅｙ）

